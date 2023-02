Cosa fare a Monaco di Baviera: una splendida città da visitare per un weekend primaverile

Città molto amata come meta invernale, Monaco di Baviera ha tanto da offrire in tutti i mesi dell’anno. Tra attrazioni incredibili, edifici che lasciano senza fiato e parchi naturali davvero mozzafiato, prepariamoci a partire. Ecco qualche idea per un weekend primaverile a due passi dall’Italia che ti stupirà e ricorderai per anni.

Certo, quando arriva la bella stagione si scelgono più frequentemente le mete al caldo. Esistono alcuni posti belli come le Canarie molto più accessibili anche spendendo pochi soldi. Ad esempio, sembra assurdo ma con meno di 300 € si può visitare la stupenda Madeira, un’isola dalle acque cristalline. Ma esistono luoghi nell’entroterra altrettanto strepitosi da visitare con l’arrivo della primavera. E Monaco di Baviera è sicuramente uno di questi, ma cosa si può fare in un weekend?

Cosa fare a Monaco di Baviera, tante cose da vedere con la bella stagione

Partiamo sicuramente dal centro storico, con la bellissima Karsplats, ricca di edifici stupendi dal grande valore storico. All’inizio della città si trova l’arco di Karlstor, monumento di epoca medievale che apre la strada verso il centro. Qui è impossibile non camminare con il naso all’insu e ammirare la tipica architettura tedesca. Proseguendo il tour e addentrandoci sempre di più nella città troviamo la Frauenkirche, la Cattedrale di Nostra Signora di Monaco. Un edificio religioso imponente che affascina con le sue vetrate e lo stile medievale tipico di questa parte della città.

Ma bellissima anche Marienplats e il Viktualienmarkt, il mercato all’aperto dove trovare i prodotti tipici bavaresi. Non puoi andare via senza aver assaggiato i pretzel, con o senza il formaggio cremoso bavarese. Anche la residenza dei Wittelsbach, la famiglia reale bavarese o Feierbanane, posto top per vivere la vita notturna.

Cosa vedere in 2 giorni nella culla della cultura bavarese dalle mille sorprese

Obbligatoria una visita nella birreria simbolo di Monaco, Hofbaruhaus, birreria ufficiale della casa reale di Baviera. Una degustazione delle birre più amate e diffuse in Baviera, rigorosamente servite in boccali tipici. Ma qui non si bene soltanto, infatti è una meta ideale per un pranzo tipico bavarese a base di wurstel accompagnati dalla senape.

Ma oltre a edifici imponenti, chiese altrettanto affascinanti e birrerie, troviamo anche del verde. Nello specifico, il Parco Inglese ovvero il parco più grande di Monaco che è un vero paradiso naturale in città. Ponticelli, ruscelli e viali alberati che donano la tranquillità istantanea anche nel tran tran cittadino.

Ecco, quindi, qualche idea su cosa fare a Monaco di Baviera se vogliamo passare due giorni fuori. L’Europa è piena di posti meno affollati che meritano di essere visitati, anche in periodi diversi dell’anno. Basta solo avere un’idea sul tipo di vacanza che vogliamo fare, più culturale o ricca di avventura e poi cercare. E non utilizziamo la scusa dei soldi dicendoci che spostarci costa troppo. Ci sono mete europee che si possono visitare anche con meno di 250 € a persona.