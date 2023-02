Vuoi partire per un weekend in Europa a meno di 250 €? Ecco 3 mete stupende ed economiche da vedere

Chi l’ha detto che ci vogliono tanti soldi per viaggiare? Con la meta giusta e un po’ di pianificazione si possono visitare luoghi stupendi spendendo poco. Vediamo 3 mete consigliate se sei al verde ma vuoi viaggiare.

Scoprire posti nuovi, ammirare le bellezze del luogo e assaporare piatti tipici è una passione di molti. Ma Il problema è sempre lo stesso, avere soldi a disposizione per permettersi una vacanza o anche solo un weekend. Se vuoi rimanere in Italia ci sono tanti borghi bellissimi da visitare in ogni stagione dell’anno. Ma si sa, l’estero ha sempre il suo fascino e non è facile resistere, soprattutto con il bel tempo.

Vuoi partire per un weekend in Europa a meno di 250 euro ma non sai scegliere?

Pensiamo ci vogliano tantissimi soldi per viaggiare, ma in realtà basta solo puntare sulle mete giuste. Ad esempio, si può andare in posti che sembrano isole esotiche anche spendendo 300 €. Un esempio è l’isola di Madeira, splendida come le Canarie ma decisamente più economica. Ma quali altre mete economiche ci sono?

Una città assolutamente da vedere, ad esempio, è Vilnius. La Lituania, come le altre repubbliche baltiche, hanno la fama di essere mete low cost da anni. Ma il clima rigido invernale è spesso un deterrente per molti turisti, per questo si popola in primavera. Se vuoi visitarla con qualche grado in più, il mese perfetto è aprile, anche a livello economico. Una camera per un weekend per due persone costa appena 135 €. Cosa c’è da fare e da vedere? Grattacieli che si contrappongono alla meravigliosa Città Vecchia, uno spettacolo che toglie il fiato.

Posti perfetti anche per studenti con pochi soldi da aprile a giugno

Oltre alla meta più gettonata dai giovani, Benidorm, detta anche la Miami d’Europa, la Spagna offre tante opportunità. Ad esempio, Segovia, una splendida città a 90 chilometri da Madrid ricca di arte e cultura. L’acquedotto e la città vecchia sono così belli che sono entrati a far parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Il centro storico è ricco di edifici storici da visitare e non può mancare un salto alla fortezza Alcàzar. Pernottare in città in un weekend di giugno costa appena 230 euro, un vero affare.

Per finire, Varsavia, una delle città più economiche di tutte ma estremamente affascinante. La Capitale della Polonia ha un centro storico stupendo e tanti parchi cittadini dove rilassarsi. Musei, attrazioni e una movida molto attiva, che conquista giovani e famiglie. L’atmosfera suggestiva di questa città dai tanti contrasti ci ammalierà sicuramente con tutto ciò che ha da offrire. Non è da trascurare neanche il costo della vita bassissimo, un pernottamento per 2 persone parte da 110 €.

Insomma, se vuoi partire per un weekend in Europa a meno di 250 euro, questi sono alcuni dei posti ideali. Ora che sai quanto costa un pernottamento per due persone non resta che prenotare il volo.