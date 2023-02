Dopo alcuni anni sono a scrivere di nuovo dall’isola dell’Eterna Primavera, isola molto cara sia a Proiezioni di Borsa sia agli italiani che negli ultimi 10 anni l’anno scelta come meta turistica e come possibilità di investimento, sia nel florido settore immobiliare sia per delocalizzare attività economiche. Come è andato il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife 2023?

Inizio proprio dai dati turistici del 2022 che si è concluso da un paio di mesi. Tenerife come tutto l’arcipelago canario sono tornate vicino ai dati prepandemia di coronavirus, recuperando circa il 96% della domanda che si aveva prima della crisi sanitaria. Il 2022 ha visto oltre 14 milioni di visitatori!

Arrivo ora alle cifre del Carnevale di Santa Cruz de Tenerife che ha terminato il suo primo fine settimana di eventi, concerti, sfilate nelle strade. Il primo senza mascherine e senza restrizioni dal 2019, con la partecipazione di circa 350.000 persone durante i tre giorni della manifestazione. Molti dei partecipanti tra i residenti hanno potuto anche usufruire della gratuità degli spostamenti con mezzi pubblici attiva in questo 2023 nelle Canarie, ed evitare così i problemi di parcheggio ed i controlli alcolemici della Guardia Civil.

Il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife 2023? Todo un exito!!!

Tantissimi giovani e meno giovani hanno potuto festeggiare alla grande il primo vero “Carnaval post Pandemia”. Un tutto esaurito nelle strade e negli Hotel e Bnb del Nord dell’isola che si è svolto senza problemi ed incidenti. Per questo le Autorità locali definiscono il Carnevale di Santa Cruz tra i più sicuri al Mondo!

Ora si attende che i festeggiamenti scendano al Sud dell’isola, portando divertimento ed il tutto esaurito a Las Americas e a Los Cristianos, luoghi dove la presenza italiana è ancora fortissima. Verso queste zone si riscontra una nuova recente ondata di trasferimenti sia di lavoratori ed imprenditori.

Ne parleremo nel prossimo articolo dall’isola dell’eterna primavera.

Autore dell’Articolo Dott. Riccardo Barbuti da Tenerife

