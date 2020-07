Un focus per capire cosa è meglio mangiare come carne bianca: pollo o tacchino? In vista dell’impietosa prova costume, un occhio anche al regime alimentare non può che giovare. Quando si tratta di diete per ragioni estetiche o di salute tutti, tra medici, scienziati e nutrizionisti, sembrano convergere su almeno un punto. Vale a dire sul via libera all’assunzione di carni cosiddette bianche, cioè di pollo e tacchino. Un primato quindi che mette all’angolo, senza necessità di prove supplementari, le tanto apprezzate carni rosse. Ed ora che il consiglio di medici e nutrizionisti viene pure confermato da un documento ufficiale, non resta da risolvere che un “problema”. Vale a dire “cosa è meglio mangiare come carne bianca: pollo o tacchino?”.

La ricerca della Nutrition Foundation

Una maggiore assunzione di carne bianca per migliorare la salute di tutti. Questo il dato che emerge scorrendo il “Documento di consenso sul ruolo delle carni avicole” redatto dall’associazione no-profit Nutrition Foundation of Italy. Lo studio evidenzia come il consumo di pollo e tacchino si tradurrebbe in considerevoli benefici per la salute umana. Questo regime alimentare porterebbe infatti ad una diminuzione del rischio di contrarre malattie cardiovascolari e di sviluppare alcune patologie tumorali.

Il rapporto fa dunque il punto sulle proprietà di questi alimenti e sulle loro ricadute sulla nostra salute. Infatti tanto il pollo che il tacchino contengono proteine nobili, di alta qualità, che l’organismo non riesce a sintetizzare autonomamente. Per di più, le carni bianche presentano un basso contenuto di grassi. Ed inoltre il rapporto tra quelli insaturi e saturi è molto vicino a quello che viene solitamente raccomandato per una dieta equilibrata. Trovandosi poi i grassi, prevalentemente, nella pelle, basterà eliminarla per ridurne drasticamente l’assunzione.

Valori nutrizionali di pollo e tacchino

Dal punto di vista nutrizionale, non sembrano esistere significative differenze tra le carni di pollo e tacchino. Entrambi questi tipi di carne contengono ottime quantità di vitamine del gruppo B e importanti sali minerali. Buona anche la riserva di ferro, fosforo e zinco, mentre basse sono le calorie e il colesterolo. L’unica differenza riscontrabile a livello nutrizionale tra pollo e tacchino è che quest’ultimo è un po’ più calorico.

Sistemi di allevamento

Spostando ora il focus sulla tipologia di allevamento di polli e tacchini, qualche ulteriore distinguo si può fare. Il tacchino infatti, grazie alla minore possibilità di essere soggetto ad allevamenti di tipo intensivo, rispetto al pollo, presenta un minor livello di allergenicità. Questo significa anche che i polli potrebbero essere pure più esposti ad abusi farmacologici. Non è quindi un caso se, tra i prodotti da agricoltura-allevamento di tipo biologico, sia proprio la carne di pollo quella di maggior successo commerciale. Da quanto detto, via libera dunque alla carne di pollo o tacchino, con una cadenza di due – tre volte alla settimana, ma attenzione ai sistemi di cottura. Bene la cottura al forno, alla griglia, o al vapore, senza però mai esagerare con olio e condimenti vari.