Ecco quali sono gli errori più comuni che facciamo sotto la doccia, da evitare assolutamente. Nessuno ci pensa mai, e forse quindi è il caso di trattare questo argomento. Siamo sicuro che ci facciamo bene la doccia? Voi penserete: “dove può essere l’errore quando mi lavo?”. Eppure c’è ed è più di uno. Quindi fate attenzione a quello che vi stiamo per dire e non sbaglierete più.

Un errore che si commette troppo spesso riguarda il tempo trascorso sotto l’acqua. In media, per ogni doccia si utilizzano circa 6 litri di acqua al minuto, una quantità decisamente inferiore rispetto a quella che si usa per fare il bagno. Per non sprecare acqua, quindi, meglio ridurre al minimo il tempo trascorso sotto la doccia.

Si spreca molta acqua anche quando decidiamo di depilarci sotto la doccia. Se, da un lato, questa operazione ci permette di risparmiare molto tempo, dall’altro rischiamo di trascorrere troppi minuti con il getto dell’acqua aperto. Meglio depilarsi inumidendo e insaponando la pelle prima di passare il rasoio, con un bicchierino d’acqua in cui immergerlo per risciacquarlo.

Il risciacquo non è da sottovalutare

Il risciacquo è un momento spesso sottovalutato quando si fa la doccia. Sebbene lo spreco di acqua vada sempre evitato, non occorre avere fretta in questa fase. È importante risciacquare sempre bene sia la pelle che i capelli, soprattutto in caso di pelli sensibili, allergie o intolleranze ai componenti presenti negli shampoo e nei docciaschiuma.

No allo scrub sotto la doccia

La doccia non è il momento ideale per fare uno scrub corpo e per l’applicazione di prodotti esfolianti sulla pelle. Questo procedimento deve essere fatto tassativamente prima di iniziare a lavarsi, inumidendo leggermente la pelle del viso e del corpo e, in seguito, massaggiando e risciacquando. In alternativa, si può massaggiare la pelle con dell’olio di sesamo prima della doccia, per facilitare l’eliminazione delle tossine.