Cosa dovremmo mangiare quando fa freddo, consigli per riscaldarci in inverno

La stagione invernale è ormai alle porte e si comincia con il solito problema tutti gli anni. Cosa mangiare in questo periodo che sia gustoso ma che ci aiuti a combattere il freddo? Quest’anno poi tra rincari di tutte le forniture, soprattutto del gas, è importante riscaldarci anche a tavola.

Per fortuna, esistono alcuni alimenti e piatti che ci aiutano a soffrire meno il freddo. Alimenti che, inoltre, aiuterebbero a rafforzare il sistema immunitario, tenendo lontani i malanni di stagione. Oggi stileremo una lista di cibi da preferire e alcuni comportamenti utili per combattere il freddo. Oltre a coprirsi bene e riscaldare l’ambiente, anche il cibo può darci una grossa mano.

Alimenti consigliati dagli esperti di nutrizione

Ricordando che il regime alimentare dovrebbe essere sempre vario, sarebbero 3 i gruppi alimentari da preferire. Stiamo parlando di verdure, zuppe di legumi e frutta secca, non a caso i piatti più diffusi in inverno. Ma non dovremmo neanche trascurare le proteine della carne, preferendo le carni bianche a quelle rosse. Se non vogliamo mangiare solo pollo e tacchino optiamo per il coniglio, una carne magrissima a basso contenuto di colesterolo.

Per quanto riguarda la verdura, la zucca, il radicchio e le carote sarebbero dei grandi alleati anti freddo. Proprio come i cavoli di tutte le varietà, frutta come il kiwi e legumi di ogni genere. Sì al pesce azzurro, alle uova, ai cereali e anche ai latticini come lo yogurt o formaggio stagionato. Se le zuppe pure di lenticchie o fagioli non ci ispirano, aggiungiamo la cipolla e condiamole con tante spezie. Così daremo più sapore a piatti un po’ insipidi senza aggiungere troppo olio o sale. Ma non trascuriamo i legumi, sarebbero fondamentali anche per combattere stanchezza e anemia.

Cosa dovremmo mangiare quando fa freddo, attenzione alle quantità di cibo

Le quantità di cibo andrebbero leggermente aumentate, ma senza eccedere troppo soprattutto con alimenti più grassi. Evitiamo diete eccessive troppo povere di calorie e grassi perché potrebbero rallentare la capacità di regolare la temperatura corporea. Cerchiamo di ridurre il consumo di alcol, che anche se ci dà la sensazione di calore poi farebbe l’effetto contrario. E usiamo spezie e aromi per dare più sapore ai piatti come minestroni, zuppe e brodi.

Ecco, quindi, qualche consiglio utile su cosa dovremmo mangiare quando fa freddo e cosa preferire. Ovviamente bisogna sempre ricordare che una buona alimentazione è fatta di una dieta sana e varia. Per questo cerchiamo di utilizzare più ingredienti a rotazione per favorire il metabolismo anche in inverno. Poi, visto che la stagione degli agrumi è ormai vicina, approfittiamone per fare un bel carico di vitamina D. Tutti gli agrumi apportano diverse vitamine oltre alla vitamina C, ma ce ne sono alcuni più ricchi di altri. E ci sorprenderà scoprire che tra tutti, non è l’arancia quello più ricco di vitamina C.