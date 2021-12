Siamo alla ricerca di una ricetta che sia prelibata e adatta veramente a tutti. Quando si tratta di cucinare i secondi piatti spesso ci rifugiamo nei soliti arrosti di vitello o maiale. Oppure prepariamo una squisita bistecca ai ferri che probabilmente mette d’accordo tutti.

In realtà però la scelta è vastissima, non solo per i piatti ma anche per il tipo di carne. In genere il maiale e il vitello sono i più gettonati, ogni tanto intervallati dal pollo. Ma esiste una carne gustosa con pochi grassi, ricca di proteine e vitamine adatta anche alla dieta.

Tanti non la mangiano eppure questa carne magrissima a basso contenuto di colesterolo è gustosissima cucinata così

Stiamo parlando del coniglio, carne prelibata che però non cuciniamo così spesso. Un po’ perché non è sempre facilmente reperibile, un po’ perché non sappiamo come prepararla. Però questa carne è davvero ottima anche per chi deve stare un po’ più attento all’alimentazione. Infatti la carne di coniglio è poco calorica, molto digeribile e contiene poco colesterolo.

La ricetta più popolare è sicuramente quella del coniglio alla cacciatora o in umido. Oggi vedremo come preparare un appetitoso rollè di coniglio con le patate.

Ingredienti per 4 persone:

1 coniglio disossato;

1 salsiccia;

150 gr di carne macinata;

3 fette di pancetta fresca;

rosmarino;

2 spicchi d’aglio;

2 foglie di alloro;

pangrattato;

patate al forno;

1 bicchiere di vino bianco;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Acquistiamo direttamente dal macellaio un coniglio di medie dimensioni già disossato. Possiamo anche procedere a casa, aprendolo a metà per la lunghezza e procedere a disossarlo. Stendiamo poi su un tagliere la carne, battiamola leggermente per renderla omogenea;

In una ciotola mischiamo la carne di salsiccia con il macinato e il pangrattato. Aggiustiamo di sale e pepe. Tritiamo l’aglio e uniamolo alla ciotola, amalgamando bene il tutto con le mani;

Ora farciamo tutta la carne distribuendo il ripieno per bene. Tritiamo le erbe aromatiche e metà le disponiamo all’interno, sopra la farcitura;

Arrotoliamo il coniglio cercando di creare un cilindro ben stretto. Avvolgiamolo poi con le fette di pancetta fresca e con uno spago da cucina creiamo le legature. Cospargiamo il rollè con il resto delle erbe aromatiche e mettiamo in forno. Aggiungiamo un po’ d’acqua e il bicchiere di vino bianco. Cuociamo a 190° gradi per circa 1 ora e mezza, a seconda della grandezza;

Rigiriamo il rollè ogni 20 minuti circa per una cottura più omogenea. Se serve aggiungiamo un po’ d’acqua in modo che non si asciughi. Una volta pronto tagliamolo a fette e serviamo con le patate al forno.

Insomma, in tanti non la mangiano eppure questa carne magrissima a basso contenuto di colesterolo è gustosissima cucinata così. Contrariamente a quel che si pensa non è difficile da cucinare. Con questa ricetta il rollè sarà succoso e morbido al punto giusto. Non ci resta che preparare questo prelibato rollè e servirlo ai nostri ospiti.

