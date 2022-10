Non solo i risotti o le zuppe, ecco come servire la zucca come secondo

L’autunno è una delle stagioni più golose per quanto riguarda gli ortaggi, la frutta e la frutta secca da portare in tavola. Di questo gruppo infatti fanno parte l’uva, le castagne, i funghi, le bietole e il porro. Ma la regina indiscussa di questo periodo è sicuramente la zucca che è particolarmente amata sia dai grandi che dai bambini. È infatti dolce e versatile e si adatta a molti tipi di preparazioni, soprattutto ai primi. Infatti molti la utilizzano nelle vellutate, nella pasta al forno o come ripieno per la pasta fresca.

Però può anche costituire un buon secondo. Infatti ci sono non solo i risotti o le zuppe, ecco un modo per servire questa deliziosa verdura come secondo piatto. Vediamo insieme dunque come portare in tavola delle sfiziosissime cotolette alla zucca con poco sforzo in soli 30 minuti di preparazione.

Gli ingredienti necessari per circa 6 persone:

500 g di polpa di zucca già cotta;

40 g di formaggio grana grattugiato;

rosmarino a piacere;

sale fino a piacere;

60 g pangrattato per addensare;

pangrattato q.b per impanare;

olio d’oliva q.b.;

50 g di farina di ceci;

100 ml di acqua.

In una ciotola basta inserire la polpa della zucca già cotta insieme al formaggio grattugiato. Inserire poi un pizzico di sale e il rosmarino triturato e ben sciacquato per aromatizzare. Se questa erba aromatica non fosse di nostro gradimento si può sostituire con ciò che più ci aggrada. Con una spatola da cucina amalgamare bene gli ingredienti fino ad incorporarli totalmente. Il composto risulterà troppo morbido quindi a questo punto è necessario aggiungere il pangrattato per dargli una consistenza più soda. La quantità indicata nella lista ingredienti è bastante, ma deve essere aumentata in caso il composto risulti ancora troppo molle.

Inumidiamo leggermente le mani con l’acqua e cominciare a formare dei dischi di dimensione e spessore simili fra loro. Lasciamole un attimo da parte e prepariamo una pastella con l’acqua e la quantità indicata della farina di ceci. Mescoliamo bene e poi passiamo le cotolette ad una ad una prima nella pastella e poi nel pangrattato. Prendiamo una teglia e ricopriamola con uno strato di carta forno. Posizioniamo le cotolette e cospargiamole con un filo di olio e dei granelli di sale. Cuociamo, infine, a 180 gradi nella modalità ventilata del forno per circa 20 minuti.