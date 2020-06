Cosa devo mangiare prima di andare in palestra? L’esercizio fisico è una componente molto importante della nostra vita. Infatti fare movimento, che sia corsa, yoga, nuoto o andare in palestra è consigliatissimo da ogni medico. La lista dei benefici del fare movimento non è il focus di questo articolo, ma i benefici saranno per la circolazione sanguigna, per la muscolatura, per i polmoni e tanti altri organi. Ma cosa devo mangiare prima di andare in palestra?

Ci sono due tipi di esercizi fisici

In palestra possiamo suddividere l’esercizio fisico in due macro categorie: attività aerobica e anaerobica. Ora vi spiego in pratica cosa significano questi due paroloni. L’attività aerobica è semplicemente quell’attività fisica chiamata anche cardio: quindi corsa, salto alla corda o tapis roulant. Serve soprattutto per perdere peso. L’attività anaerobica invece è quell’attività fisica che lavora sulla forza: quindi squat, panca e bilancieri. E serve ovviamente a far crescere la muscolatura. Se infatti ci fate caso i runner sono molto più secchi rispetto alle persone che fanno solo sala pesi e si focalizzano quindi sulla crescita muscolare. L’attività fisica ideale sarebbe un mix tra questi due tipi di allenamento, per avere un fisico tonico e asciutto.

Cosa devo mangiare prima di andare in palestra?

Ora è arrivato finalmente il momento di rivelare la giusta nutrizione prima di andare in palestra. Se andiamo in palestra la mattina è assolutamente sconsigliato andare a stomaco vuoto. Si consiglia quindi di fare sempre una sana colazione, ovviamente non dovete mangiare troppo sennò vi sentirete appesantiti. Bevete tanta acqua, e magari mangiate yogurt proteico, e del pane integrale con la bresaola. Durante la giornata, e quindi durante i pasti, è saggio mangiare proteine, queste sono la forza del muscolo.

Se andate in palestra durante magari la pausa pranzo. Fate uno spuntino prima di entrare in sala pesi e continuate il pasto dopo l’allenamento. Evitate magari di assumere carboidrati, anche perché dopo dovrete tornare al lavoro e si sa che se uno mangia tanto a pranzo il pomeriggio sarà difficile stare sveglio senza prendere troppi caffè.