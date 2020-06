Lo yoga, cha fa molto bene al nostro corpo, è gruppo di pratiche e discipline fisiche, mentali e spirituali originariamente indiane. Che poi si è diffuso in tutto il mondo grazie ai suoi benefici. Esiste una grande varietà di correnti di pensiero, tecniche e obbiettivi yoga, che non si radicano solo nell’induismo, ma anche nel buddismo e nel jainismo. Nel linguaggio moderno lo yoga rappresenta una forma di esercizio fisico, anche abbastanza complesso. Infatti esistono varie tipologie e vari livelli di yoga. Da quello più semplice a quello più complesso, con figure molto complesse. Ma praticare lo yoga fa molto bene al nostro corpo ecco perché dovremmo iniziare a fare tutti yoga.

Scopriamo quali sono i benefici dello yoga

Il primo approccio piò essere difficoltoso, e dopo magari la prima lezione ti viene già subito di voglia di abbandonare perché pensi di non essere in grado. Ma come per ogni cosa con la pratica tutto diventa più semplice così anche fare yoga. I benefici sono tanti e con il tempo li vedrete tuti. Solitamente si pratica la mattina, dopo essersi svegliati. Darà un grandissimo sprint alla tua giornata e ti sentirai subito in forma.

Se praticato regolarmente, è una buona terapia contro l’osteoporosi. Il miglioramento della flessibilità e della postura sono tra i primi e più evidenti effetti benefici di chi si avvicina alla disciplina. Ma non solo. Il suo esercizio regolare favorisce un aumento della massa muscolare che, a sua volta riduce il mal di schiena. Le sessioni di yoga, e in particolare gli esercizi di respirazione, sembrerebbero inoltre agire sul sistema nervoso simpatico diminuendone l’attività. In questo modo si abbasserebbe il rilascio di adrenalina, ormone che porterebbe il cuore a battere in modo irregolare. E infine ma non perché meno importanti lo yoga migliora anche l’attiva sessuale e rende felici. Quindi perché non provarci?