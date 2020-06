Gli esercizi da seguire se vuoi dire addio alla cellulite in poco tempo. La tanta odiata cellulite si può sconfiggere. Ovviamente ci sono tanti prodotti cosmetici che vanno a lavorare sul problema. Creme, bende e tante altre soluzioni, ma ci sono anche quelle “naturali”, ovvero l’esercizio fisico. La cellulite, anche se immagino lo sappiate già, è un disturbo della pelle che provoca dei buchi sull’epidermide. Le cause più comuni possono essere la ritenzione idrica, il poco allenamento, il sovrappeso e anche lo stress. Ma ci sono dei metodi per dire addio alla cellulite.

Be’ il primo fondamentale è bere tanta acqua. La maggior parte delle volte la cellulite è causata da ritenzione idrica, quindi bisogna bere e ancora bere. Il secondo è l’esercizio fisico. Bisogna fare un allenamento regolare di circa 3-4 volte alla settimana. Dove all’interno 30 minuti saranno dedicati ad esercizi cardio. L’attività aerobica è importante perché fa bruciare grassi, aumenta la funzionalità cardiocircolatoria e incrementa anche l’ossidazione diretta dei grassi. Insieme agli esercizi cardio è importante allenare anche il muscolo. Quindi l’attività anaerobica sarà da svolgere sempre con regolarità circa 2-3 volte alla settimana. Degli ottimi esercizi possono essere una serie di ripetizioni di squat, affondi o leg press che tonificheranno il gluteo.

Anche gli esercizi a corpo libero sono utili per mantenersi in forma ed eliminare la buccia d’arancia. Le prime volte non esagerate con il carico ma fate sempre un crescendo di carico e una diminuzione di ripetizioni. Per essere poi sicuri di svolgere un’attività corretta chiedete aiuto ai personal trainer della palestra facendovi fare una scheda specifica per eliminare la vostra cellulite. Un ulteriore consiglio è quello di fare stretching a fine allenamento. Molti lo sottovalutano, ma fidatevi l’allungamento muscolare è parte del gioco e non va lasciato al fuori.