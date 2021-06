Pochi di noi sanno resistere alla tentazione di assaggiare un buon dolce, che sia comprato o fatto in casa. Per molti, infatti, è una vera e propria debolezza e non se ne può fare a meno.

Purtroppo c’è chi non ha la fortuna di poter mangiare tutti i dolci che vuole, perché soffre di intolleranze che lo costringono alla rinuncia. Tra le più diffuse vi è la celiachia.

Non tutto è perduto però. Perché vi è un ingrediente perfetto che possiamo utilizzare per sfornare ottimi dolci casalinghi “gluten free”, adatti anche per chi deve affrontare questo problema.

Un ingrediente importante ma a cui fare attenzione se si soffre di questo disturbo

Quando decidiamo di preparare un gustoso dolce, difficilmente faremo a meno del lievito. Tutti sappiamo quanto sia importante per aumentarne il volume e migliorarne l’aspetto. Attenzione però, perché un celiaco deve guardarsi bene dalla tipologia che utilizza nell’impasto.

Infatti, sia il lievito chimico, sia il lievito madre normalmente non sono adatti a chi non tollera il glutine. Sono tossici e da evitare assolutamente per chi soffre del problema, a meno che non venga segnalato che sono gluten free sull’apposita etichetta.

Per fortuna in buona parte delle situazioni possiamo sostituirli con un altro prodotto più idoneo.

Ecco l’ingrediente ideale per dolci senza glutine adatto ai celiaci

La soluzione migliore in questo caso è affidarsi ad alimenti contenenti lievito di birra. Ecco l’ingrediente ideale per dolci senza glutine adatto ai celiaci. In commercio lo si può trovare fresco, secco, istantaneo o in scaglie. In ogni caso non dovrebbe causare problemi a chi ha disturbi del tipo.

Il lievito di birra apporta numerosi benefici all’organismo. Infatti ha effetti positivi sia sull’apparato cardiovascolare che su fegato e intestino. Lo si può utilizzare per preparare quei dolci che lievitano fuori dal forno come ciambelle, muffin, frittelle e alcune torte.

Ecco a cosa fare attenzione

Il lievito di birra non presenta particolari controindicazioni. In ogni caso se ne sconsiglia un utilizzo eccessivo per non incorrere in problemi fisici come disturbi intestinali, meteorismo o dolore addominale.

Facciamo inoltre particolare attenzione al lievito di birra liquido, che non è puro ma un mix di ingredienti. Assicuriamoci che sull’etichetta vi sia la scritta “senza glutine”.