È sicuramente arrivato quel periodo dell’anno dove in cucina si iniziano a preparare pranzi e cene leggeri. Quindi è il periodo dell’insalata di riso, couscous e poke bowl. Salutiamo per un momento i carboidrati pensanti e i pasti abbondanti per lasciare spazio a pasti freschi e leggeri.

Gustosa insalata di riso con poche calorie per un pranzo leggero e magro

Con l’arrivo dell’estate c’è anche l’arrivo dell’insalata di riso. Questo piatto è un porto sicuro per tutte le mamme e i papà. Si cucina in grande quantità, si mette in frigo e dura per una settimana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ovviamente va bene per tutti: soprattutto per coloro che desiderano un pasto con poche calorie, fresco e magro. Vediamo allora un pochino come realizzare questa gustosa insalata di riso con poche calorie per un pranzo leggero e magro.

Poche calorie sì, ma deve nutrire

L’insalata di riso è quel piatto dove tutto è possibile perché al suo interno ci possiamo mettere tutto quello che desideriamo. Se però lo desideriamo con poche calorie allora non dobbiamo inserire proprio ogni cosa. È comunque importante inserire il giusto apporto giornaliero di vitamine, proteine e grassi buoni per avere forza durante la giornata.

Cosa possiamo mettere dentro

Iniziamo con il far bollire il riso basmati che sarà la nostra base. Ora passiamo al contorno che sarà con proteine, fibre e vitamine. Possiamo infatti fare dei petti di pollo alla griglia da inserire nell’insalata di riso. Sulla griglia poi possiamo anche cuocere i peperoni, le zucchine e le melanzane.

Tocco finale

Di stagione sono anche le carote che donano un tocco estivo alla nostra insalata. Infine possiamo aggiungere la frutta secca, che fa benissimo al nostro corpo. In commercio si trovano delle bustine che contengono vari tipi di frutta. Sennò possiamo crearlo noi con la frutta che più ci aggrada.

Approfondimento

Tre cibi di stagione freschi da mangiare per una pancia piatta e sgonfia.