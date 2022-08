Quasi tutti in età infantile o adolescenziale abbiamo portato l’apparecchio ai denti. Nessuno vorrebbe farlo, ma è l’unico modo per correggere la disposizione dei denti nella bocca. Avere denti storti non è soltanto un problema estetico. Lo è anche dal punto di vista della pulizia e della salute. Denti non sistemati bene rendono difficoltosa l’igiene orale e il rischio di accumulo di placca e formazione delle carie.

Come se non bastasse, i denti storti possono comportare una masticazione scorretta e creare con il tempo dei problemi alla mandibola. Questi sono i principali motivi che portano le persone ad aver bisogno di raddrizzare i denti e portare, quindi, un apparecchio. Questo può essere fisso, mobile, di diversi materiali a seconda delle esigenze e delle possibilità economiche.

Ma esistono alcuni fattori che potrebbero far tornare i denti storti anche dopo aver portato l’apparecchio per anni. Com’è possibile questo? Nonostante i grandi passi avanti anche in questo settore, la possibilità non è così rara e lo spiegano direttamente gli esperti.

I fattori che potrebbero far tornare i denti storti dopo l’apparecchio

Dal sito Humanitas gli esperti del settore di ortodonzia hanno assicurato che i denti si muovono e si spostano in tutto l’arco della vita. Quindi, sistemarli con l’apparecchio è molto importante, ma è una condizione che va mantenuta nel tempo. Dopo l’apparecchio bisogna attuare le giuste tecniche di pulizia ed è necessaria l’ortodonzia di contenzione.

I denti, per loro natura, tendono a tornare nella loro posizione naturale anche dopo anni di apparecchio. Inoltre, le persone hanno moltissime cattive abitudini che contribuiscono ad aiutarli in questo. Ad esempio, fa malissimo per la posizione dei denti mordere unghie o penne, così come fa male avere l’abitudine di digrignare i denti alla notte (bruxismo). Se non si tiene sotto controllo tutto questo le conseguenze sono chiare: mal di tenti, male alle gengive, mal di testa, male alla mandibola, dolori al collo.

Le possibili soluzioni

Oltre a non cadere nelle pessime abitudini descritte poco fa, i dentisti adottano un paio di soluzioni per evitare che i denti tornino ad essere storti. La prima consiste nel portare un apparecchio trasparente, di giorno o di notte, che possa limitare gli spostamenti dei denti. La seconda è lo splintaggio, ovvero fissare un filo metallico nella parte interna dei denti in modo da tenerli in una specifica posizione a lungo. Queste due soluzioni sono le più pratiche e le più estetiche in quanto sui denti non si vede assolutamente nulla.

Lettura consigliata

Ecco l’errore che molti commettono quando decidono di lavare i denti al cane