Le melanzane grigliate sono un’ottima soluzione per chi vuole mangiare leggero e sano. A volte, però, non sempre si ha lo sprint per individuare nella maniera più rapida possibili utilizzi di questo ingrediente.

Quello che in molti scelgono sono gli involtini. Sono sicuramente buoni, ma a volte la farcitura rischia di far schizzare verso l’alto le calorie. E potrebbero anche essere una preparazione impegnativa per chi non ama cucinare o ha poco tempo. E allora quali soluzioni adottare? Se ne possono citare almeno tre, come esempi tra tanti.

3 ricette light con le melanzane grigliate da preparare a pranzo e cena

Non sono ricette gourmet, né piatti di alta cucina, ma semplicemente idee per fare in fretta e mangiare bene. Il presupposto essenziale è che, ovviamente, le melanzane siano già state cucinate alla griglia.

La prima soluzione è un’insalatona. Le melanzane vanno tagliati a pezzi molto piccoli e inseriti all’interno di un composto che preveda diverse componenti. Si può, ad esempio, optare per una base proteica che potrebbe essere del comune tonno in scatola. A fare “volume” ci penserebbe l’insalata (ad esempio del tipo iceberg) e poi ci si potrebbe aggiungere quello che si preferisce. Ad esempio? Pomodorini, della scamorza affumicata e magari della cipolla. Ed infine la soluzione ideale sarebbe il condimento che si preferisce. Alcuni potrebbero preferire l’olio d’oliva e altri l’aceto balsamico. L’atto finale sarà mescolare il tutto e semplicemente consumare un piatto fresco, velocissimo da fare e non troppo calorico (se si dosano bene gli ingredienti).

Una parmigiana rivisitata

Un’altra soluzione è fare una sorta di “parmigiana fredda” ed atipica. Il dato preponderante rispetto alla ricetta tradizionale è che non si frigge. Le melanzane, una volta grigliate, devono essere tagliate in maniera tale da poter essere disposte a strati. Esattamente come potrebbe avvenire per una parmigiana.

Si possono creare sei livelli alternando le melanzane, il pomodoro e la mozzarella. L’ultimo strato potrebbe essere decorato con del basilico. Per tenere tutto insieme ci si può aiutare con degli stecchini. Ovviamente, il risultato finale saranno dei tortini monoporzione. Il condimento, anche in questo caso, è a propria discrezione e gusto.

La soluzione a cui nessuno pensa per le melanzane grigliate

Sembrerà strano ma, a volte, la ricetta più semplice è quella a cui nessuno pensa. Tra le 3 ricette light con le melanzane grigliate, vale la pena citare la possibilità di fare un buon panino. Come? Con il petto di pollo, il pomodoro e dell’olio extravergine d’oliva. Mangiare un panino, soprattutto se non farcito con troppi grassi, non sarebbe un grande problema per chi vuole mantenere la linea. E in questo caso tutto è molto light.

E ricordiamoci che ci sono anche tante altre possibilità per farcire un panino in modo non troppo pesante.

