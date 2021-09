Dopo gli sgarri e le pause dell’estate si torna alle buone vecchie abitudini. Fare attività fisica è una pratica che ha bisogno di costanza per poter ottenere risultati. L’ideale sarebbe allenarsi tre volte a settimana a giorni alterni, in modo da dare il tempo al nostro corpo di riposarsi dopo lo sforzo del giorno precedente. Ma spesso le palestre sono ambienti in cui non ci sentiamo a nostro agio, soprattutto all’inizio, perciò può essere utile fare alcuni esercizi a casa. Ecco, dunque, cosa comprare per avere una palestra completa e funzionale direttamente a casa nostra.

Prima di tutto è bene precisare che non si dovrebbero mai fare esercizi fisici senza sapere bene quanti e quali sono i movimenti da seguire e i carichi da usare. Si potrebbe incappare in infortuni anche gravi, che potenzialmente potrebbero privarci della mobilità per un bel po’ di tempo. Perciò, è sempre importante rivolgersi ad un professionista che ci spieghi bene che tipo di esercizi fare e come farli. Una volta consultato un professionista, possiamo procedere a sperimentare un vero e proprio allenamento a casa.

Cosa comprare per avere una palestra completa e funzionale direttamente a casa nostra

La prima cosa di cui abbiamo bisogno è un tappetino su cui fare gli esercizi. Quasi tutti gli esercizi richiedono l’utilizzo di uno stuoino su cui poggiarsi per attutire la durezza del pavimento. Un’altra cosa fondamentale è l’abbigliamento. Scarpe adatte, pantaloni e magliette comode, in modo da aiutare ogni movimento e permetterci un appoggio del piede adeguato. Se pratichiamo sport come yoga o pilates le scarpe non ci serviranno ma saranno molto utili i calzini antiscivolo, creati appositamente per non far scivolare i piedi quando si fa sport.

Attrezzi

Gli attrezzi ideali da utilizzare sono pochi e servono per qualunque parte del corpo o allenamento. Prima di tutto i pesi. Possiamo acquistare dei manubri, meglio se quelli a cui si può aggiungere ulteriore peso in previsione di un miglioramento. Anche il trx è un attrezzo veramente molto utile. Si tratta di una corda a cui sono attaccate due maniglie, che permette di fare tantissimi esercizi, per tutte le parti del corpo, usando come carico il nostro stesso peso corporeo. Per fare un po’ di cardio è molto utile una corda per saltare. Se invece vogliamo dedicarci ad esercizi più specifici possiamo comprare cavigliere ed elastici, che allenano parti molto specifiche del corpo. Ma per questi è meglio aspettare di aver già acquisito un po’ di pratica ed esperienza.

