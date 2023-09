Cosa comprare contro le cimici: guida all’acquisto più conveniente e a quanti soldi spendere

Settembre è il mese in cui, di solito, iniziano ad arrivare le cimici e, allora, cosa comprare contro questi insetti tanto fastidiosi? Vedremo i prodotti disponibili e quelli che hanno più convenienza all’acquisto.

Con il finire dell’estate e i lavori nei campi di soia, ecco che le cimici non hanno più il loro posto preferito in cui stare e cercano riparo altrove. Questo significa averle sempre in casa, in macchina e in qualsiasi luogo caldo che può dare loro un po’ di tranquillità.

Nel mese di settembre arrivano le tanto fastidiose cimici verdi e noi vi diremo cosa comprare contro le cimici in modo da non assistere ad una vera e propria infestazione. È probabile che avvenga se non si fa qualcosa, perché questi insetti si intrufolano ovunque.

Naturalmente, sono completamente innocue per persone e altri animali, ma la loro vista non è piacevole. Inoltre, il rumore che fanno quando volano è insopportabile, così come la puzza che emanano se si spaventano, se fanno pipì o se vengono schiacciate.

Cosa comprare contro le cimici: i prodotti migliori

In commercio sono disponibili diversi prodotti per affrontare questa invasione di fine estate o inizio autunno. Ecco alcuni dei prodotti migliori secondo siti di comparazione che si possono considerare:

insetticida spray: è molto economico, si può comprare con 5 o 6 euro, ma bisogna dire che, se non viene spruzzato direttamente sul nido di cimici, ha una bassa efficacia;

insetticida in polvere: il prezzo è un po’ più alto, di qualche decina di euro a seconda del marchio e della quantità ed è molto efficace in quanto usa un elemento che attira gli insetti e poi li uccide. Tuttavia, bisogna fare molta attenzione perché si tratta di una sostanza pericolosa per le persone, per le piante e per gli altri animali;

repellente a ultrasuoni: è il prodotto più costoso che può aggirarsi anche intorno ai 50 euro, però è molto efficace negli ambienti chiusi e, soprattutto, sicuro. Le onde elettromagnetiche e gli ultrasuoni prodotti non sono udibili dalle persone, ma sono estremamente fastidiosi per cimici e altri insetti che staranno alla larga da quel luogo.

Ovviamente, si possono trovare diverse quantità e diversi marchi che possono influire sulle differenze di costo.

Alcuni consigli pratici

Ad ogni modo, oltre a prodotti adeguati a combattere la presenza delle cimici, ecco alcuni consigli utili:

tenere le luci spente: le cimici sono attratte dalla luce;

ridurre l’umidità in casa: se non trovano da bere se ne andranno in fretta;

attenzione ai residui di cibo: attirano cimici e altri insetti;

sigillare punti di ingresso;

fare attenzione agli infissi.

Con qualche accortezza e con i prodotti giusti si può vivere senza la loro presenza sgradita.