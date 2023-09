Indice Ism che sembrerebbe spaventare il mercato azionario. Non saremo inebetiti se oggi ci ripensano e tornano al rialzo. Spaventano tassi alti per molto tempo? Non c’è motivo tranne che la storia abbia raccontato frottole e stavolta non si ripeterà. Analizzando le serie striche dal 1898 ad oggi, i mercati sono saliti quando i tassi salivano e si sono mantenuti alti per un certo tempo. E poi francamente smettiamola con questo spauracchio dell’infazlione e diamogli il tempo per rientrare nei ranghi che vogliono la Banche centrali.

Non più alta e nè più bassa del 2%. Ci vuole tempo però, che questa dragoniana cura fatta sui tassi sortisca i suoi effetti. E non può essere un movimento rapido ma fatto di alti e bassi. Deve essere assorbito poco alla volta per non creare movimenti rischiosi per l’economia e invece dirigerla verso un atterraggio morbido. Oggi scade un setup mensile di primo grado (rosso) e riteniamo che sia l’ultima chiamata al rialzo per Wall Street.

Siamo vicini a un sell off?

Per il momento non è un’ipotesi con elevata probabilità. Poi,come al solito, tutto è possibile perchè le variabili in gioco sono tante, anche l’umore ingiustificato.

La seduta di contrattazione del 6 settembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.641,97

Nasdaq C.

14.020,95

S&P500

4.496,83.

Ultima chiamata al rialzo per Wall Street

Per il momento nulla di preoccupante. Attendiamo infatti l’inizio di forti ribassi solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.441

Nasdaq C.

13.626

S&P500

4.414.

Come scrivevamo ieri: “il tempo stringe” e ora Wall Street deve dimostrare di essere in grado di superare agilmente le resistenze toccate la scorsa settimana. I massimi della scorsa settimana devono essere subito superati, altrimenti attenzione, perchè il sell off sarebbe servito!

Lettura consigliata

Quanto costa mangiare nel ristorante di Renato Pozzetto vicino al Lago Maggiore, con una vista mozzafiato