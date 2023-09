Da Lidl c’è il sottocosto anche per le grandi marche. Approfittane per la mega spesa da rientro

Al rientro dalle ferie il frigo è vuoto. Per rispamiare sulla spesa, niente di meglio che approfittare delle offerte sottocosto della Lidl, in vigore fino al 10 settembre.

Dopo aver speso soldi in vacanza, non appena si rientra a casa è ancora il momento di aprire il portafogli. Una delle prime cose da fare quando si rientra dalle ferie è riempire frigo e dispensa rimasti vuoti per settimane. Bisogna subito correre al supermercato a fare una mega spesa. Ultimamente, anche i beni alimentari hanno subito fortissimi rincari. Per questo si cercano i punti vendita con le offerte più allettanti. Sarà quindi utile sapere che, fino al 10 settembre, da Lidl c’è il sottocosto applicato anche alle grandi marche.

Prodotti di marca a prezzi scontatissimi

Pur essendo un discount, da Lidl si trovano anche prodotti dei marchi più noti e rinomati. Nel volantino in vigore fino al prossimo 10 settembre, troviamo ad esempio il prosciutto cotto Rovagnati, in confezione da 180 g, a soli 1,99 euro, mentre il prosciutto crudo Crudodolce è disponibile nella doppia confezione (2 pezzi x 100 g cad.) a 3,79 euro totali. Molto conveniente è la mozzarella Granarolo: la confezione con 4 pezzi da 100 g cad. è in vendita a 2,39 euro. Se avete ancora voglia di fare un’ultima grigliata estiva con gli amici, approfittate delle salsicce di pollo-tacchino-suino a marchio AIA: la confezione da 450 g costa solo 2,89. Sempre di AIA, i wurstel pollo e tacchino sono in vendita nella doppia confezione (2 x 250 g) a 1,39 euro. Il tonno è un evergreen che non deve mai mancare in dispensa e, tra l’altro, ha scadenza lunghissima. Sicuramente da non perdere è quindi l’offerta gran risparmio del tonno Rio Mare: 12 confezioni da 80 g cad. per 10,49 euro.

Da Lidl c’è il sottocosto: le offerte di frutta e verdura

Passiamo ora ai vegetali e vediamo alcune delle offerte proposte in volantino. La comodissima insalata mista sottile in busta a marchio Vallericca costa 0,75 euro. Convenienti anche i fagiolini, venduti in rete da 500 g a soli 0,99 euro. Prettamente di stagione sono le piccole e gustose pere coscia, vendute in confezioni da mezzo chilo a 1,29 euro.

Sfizi e golosità a piccoli prezzi

Per consolarci dal rientro dalle vacanze e per riprenderci dalla malinconia che ci assale per il ritorno alla normalità, niente di meglio che concedersi qualcosa di dolce e goloso. La vaschetta da mezzo chilo abbondante di gelato variegato (gusti vari) di Bon Gelati costa 1,99 euro, mentre il biscotto gelato a marchio Gelatelli (4 pz a confezione), 1,89 euro. Golosissimo il budino Croospiz: al cioccolato e arricchito con croccanti palline gusto biscotto e cioccolato: 4 pz a 1,99 euro.

(n.d.r. Trattasi di servizio di informazione gratuito al servizio dei Lettori. Non esiste alcun rapporto fra la Testata e l’azienda indicata.)

Lettura consigliata

2 fortunatissimi segni zodiacali faranno soldi a palate quest’autunno. Nessun dubbio per l’antico oroscopo Maya