Il Natale è la festa per eccellenza. Ci permette di riunirci con i nostri cari e di riscoprire il piacere del tempo trascorso in famiglia.

L’atmosfera natalizia con le sue luci sparse per la città e gli addobbi allestiti ovunque, comincia a metterci di buon umore già da novembre.

Per non parlare poi dell’albero di Natale e dei regali da scartare, tanto attesi e bramati da adulti e piccini.

Tuttavia, lo spirito natalizio di questo anno 2020 non sembra essere lo stesso degli anni trascorsi ed il motivo è ormai ben conosciuto.

Tutti noi ci stiamo chiedendo già da tempo cosa ci aspetta per questo Natale. Nonostante non possiamo ancora darci una risposta univoca, alcuni punti sono ormai certi.

Il DPCM dello scorso 3 dicembre illustra le novità che saranno in vigore durante le feste e le misure anti contagio che dovremo rispettare.

Le restrizioni durante il periodo natalizio

Innanzitutto, resta in vigore il coprifuoco dalle ore 22 alle 5, con l’unica eccezione della notte di San Silvestro con coprifuoco esteso alle ore 7.

I negozi resteranno aperti fino alle 21, così da non mettere a repentaglio lo shopping di Natale tipico di ogni anno.

Tuttavia, i negozi al dettaglio all’interno dei centri commerciali saranno chiusi nei weekend, nei giorni festivi e prefestivi. La sola eccezione a questa regola vale per i negozi considerati essenziali, tra cui rientrano i supermercati, le farmacie e i tabacchi.

Sono vietati gli spostamenti tra regioni, indipendentemente dal colore, salvo il rientro al proprio domicilio o residenza. Inoltre, nelle giornate del 25 e 26 dicembre, nonché del 1 gennaio 2021, lo stesso divieto varrà per lo spostamento tra Comuni.

La questione “colori”

Il tema “colori” è ancora in fase di sviluppo. Si prevede il passaggio da rosso ad arancione e da arancione a giallo di alcune regioni nelle settimane a venire.

Il recente miglioramento dell’indice di contagio Rt ha permesso il ritorno ad una certa normalità in quasi tutto il territorio nazionale. Si precisa il “quasi” perché ad oggi l’Abruzzo resta l’unica regione rossa, sottoposta quindi alle più rigide limitazioni.

Conosciamo dunque cosa ci aspetta per questo Natale relativamente a shopping e spostamenti, ma tanti elementi saranno da chiarire nel corso dei prossimi giorni.