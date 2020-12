Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La preparazione di un dolce è un momento di calore e condivisione. È tipico delle domeniche in famiglia o dei pomeriggi alternativi con la mamma o con le amiche.

Tuttavia, ci sono quei giorni in cui avremmo voglia di una bella fetta di torta ma non abbiamo il tempo per cucinarla. E quindi cosa si fa?

Questo articolo su come preparare una super torta in cinque minuti lo spiegherà.

La torta in tazza, detta anche mug cake, è una torta monoporzione facile e velocissima da preparare.

La sua particolarità sta soprattutto nel metodo di cottura, che non richiede l’uso del forno ma di un semplice microonde.

Gli ingredienti sono pochi e le quantità dipendono dalle dimensioni della tazza utilizzata. Vediamo nel dettaglio.

Preparare una mug cake al cioccolato in tazza media

Prendere una tazza di medie dimensioni e aggiungere direttamente al suo interno:

tre cucchiai di farina tipo 00;

due cucchiai di zucchero bianco;

un uovo intero

due cucchiai di latte a temperatura ambiente;

un pizzico di lievito per dolci;

due cucchiai di cioccolato amaro;

zuccherini o una spolverata di zucchero a velo per decorare.

Dopo aver versato gli ingredienti nella tazza, mescolarli per circa due minuti e far cuocere il tutto al microonde per 2 minuti a 800 watt.

Si vedrà la torta gonfiare durante la cottura ma nessun problema, è soltanto la lievitazione che terminerà dopo qualche secondo.

Una volta tolta dal microonde, si potrà decorare la torta a proprio piacimento con dello zucchero a velo o degli zuccherini colorati. In tal caso si consiglia di aspettare qualche istante affinché la vostra mug cake si raffreddi, così da evitare che lo zucchero si sciolga.

Alternative al cioccolato

Ovviamente, è possibile preparare la torta in tazza con ingredienti diversi, ad esempio utilizzando le gocce di cioccolato al posto del cacao in polvere. Si potrebbe anche optare per una soluzione light ed usare pezzi di frutta fresca invece del cioccolato.

Scoprire come preparare una super torta in cinque minuti è facile, farlo lo è ancora di più!