Cosa bere oltre l’acqua d’inverno scegliendo bevande sane e senza caffeina

Per mantenere il corpo sempre ben idratato, bere poco e spesso acqua tutto il giorno è fondamentale. Ma per variare l’assunzione dei liquidi necessari passa anche attraverso il consumo giornaliero di bevande.

Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che bere una bevanda zuccherata ogni tanto, con o senza le bollicine, in genere non è mai un problema. Mentre lo è se queste bevande che sono caloriche, e che spesso gonfiano la pancia, sono consumate sistematicamente.

Così come chi già prende più di due caffè al giorno dovrebbe evitare di idratarsi con delle bevande che sono a base di caffeina. Vediamo allora come idratarsi tutti i giorni con acqua alternata a bevande che sono sane e che, naturalmente, fanno pure bene all’organismo.

Cosa bere oltre l’acqua d’inverno scegliendo bevande sempre alleate del benessere

Nel dettaglio, chi per idratarsi non vuole bere solo acqua a temperatura ambiente ha sempre un ampio ventaglio di scelte. A partire dal tè, passando per il succo degli agrumi. Al riguardo c’è da dire non a caso che, come bevanda mattutina depurante ed energizzante, c’è chi a colazione beve acqua e limone.

Inoltre, è una fonte naturale di acqua pure il frullato ed il centrifugato di verdure. Optando sempre per i prodotti della terra che sono di stagione. Per esempio, le arance, le pere e le mele per quel che riguarda i frutti. Mentre i centrifugati di verdure, per esempio, si possono preparare con i cetrioli e con i gambi di sedano. Ma anche con le carote e con i pomodori. Ecco, quindi, cosa bere oltre l’acqua d’inverno.

Quali sono le bevande che scaldano durante la stagione invernale

In più, quando fuori fa molto freddo le bevande per riscaldarsi spaziano dal sidro caldo di mele alle tisane come quelle al miele che, contro i malanni di stagione, sono naturalmente espettoranti. Così come pure il latte caldo, senza lo zucchero, è un valido alleato per nutrirsi e per scaldarsi durante la stagione invernale.

Perché per scaldarsi quando fa freddo gli alcolici sono sempre da evitare

Durante la stagione invernale, sempre per scaldarsi, è invece altamente sconsigliato il consumo e soprattutto l’abuso di bevande alcoliche. In quanto gli alcolici sono i nemici numero uno del cuore e della circolazione sanguigna. Senza dimenticare che il consumo sistematico e l’abuso di bevande alcoliche possono creare dei danni irreparabili e quindi irreversibili ad organi come il fegato. Per esempio, patologie croniche come la cirrosi epatica.

