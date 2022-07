Oggi è una giornata importante per i mercati internazionali e si decideranno, probabilmente, le sorti per diverse settimane. Inizia una nuova fase grafica che potrebbe portare a forti movimenti direzionali ed è quindi giusto chiedersi cosa accadrà oggi a Wall Street?

Alla chiusura della giornata di contrattazione del giorno 1 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

31.097,26

Nasdaq C.

11.127,85

S&P 500

3.825,33.

Cosa fare?

I grafici dei prezzi si allineeranno alla previsione?

In rosso, la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 1 luglio.



Cosa accadrà oggi a Wall Street? Il ribasso è finito?

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 30.487. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 30.074.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 11.161. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 10.850.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.752. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.711.

Segnale in corso dei nostri Trading Systems

Si riaprono Long in data odierno per Dow Jones e S&P 500. Flat su Nasdaq C.

Cosa attendere per oggi?

Come scritto nei giorni scorsi, scadrà un importante setup annuale e la prossima data di turning point sarà il 16 agosto e poi ancora il 17 ottobre. La nostra esperienza, ci fa dire che quando scadono questi clusters, nel 90% dei casi, si formano minimi/massimi relativi/assoluti o accelerazioni dei prezzi. Vedremo cosa accadrà anche stavolta.

Segnale odierno dei nostri Trading Systems

Short su Nadsdaq C, mentre aprono Long su Dow Jones e S&P 500.

Wells Fargo, cosa fare?

Il titolo (NYSE: WFC) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 39,92 dollari, in rialzo dell’1,91% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza settimanale, mensile, trimestrale è ribassista, ma potrebbero essere stati raggiunti livelli dai quali ripartire stabilmente.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 41,56, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 31,78/29,55.

Lettura consigliata

Sui mercati azionari a Wall Street tutto potrebbe essere pronto per una ripartenza al rialzo