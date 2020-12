Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Abbiamo bisogno di cambiare la nostra auto e guardiamo i vari annunci dei privati, o facciamo il giro di rivenditori auto. Ma attenzione ad acquistare autovetture di lusso, soprattutto quando il prezzo sembra un affare! Stiamo in allerta, perché probabilmente non è per niente un affare! Prima di procedere all’acquisto di un’autovettura usata è necessario prestare la dovuta attenzione. Soprattutto se si intende acquistarla online. Ogni anno ci sono migliaia di truffe, e molti addirittura non sporgono denuncia, per paura o mancanza di fiducia nella giustizia. Soprattutto per i suoi lunghissimi tempi. Proiezionidiborsa, con la speranza di contribuire ad arginare il fenomeno, descrive brevemente cosa accade se acquistiamo un’autovettura taroccata e cosa bisogna fare per non cadere nella rete.

Alterazione dei chilometri e vizi occulti

Tra le truffe più comuni vi è quella dell’alterazione dei km. In particolare, si vende un’autovettura che apparentemente ha pochi km, ma in realtà di km ne ha molti, molti di più. Altro tipo di truffa, potrebbe essere quelle di vendere un’autovettura, in apparenza perfetta ma in realtà con difetti gravi, che verranno fuori solo dopo tempo. Cosa accade se acquistiamo un’autovettura taroccata? Per quanto concerne gli esempi, appena descritti, sarà necessario dimostrare quanto affermiamo, incombendo sull’acquirente l’onere della prova.

Ad ogni modo, oggi l’avanzata tecnologia delle autovetture ci consente di verificare i dati dei chilometri percorsi o delle ore di funzionamento dell’autovettura in questione. Infatti nelle autovetture moderne sono presenti diverse centraline che memorizzano i dati chilometrici. Per quanto riguarda i vizi occulti dell’autovettura, prima di procedere all’acquisto sarebbe saggio da parte nostra farla visionare dal nostro meccanico di fiducia.

Ma cosa accade se acquistiamo un’autovettura perfetta che risulta provento di furto?

Purtroppo può accadere anche questo. E non di certo perché chi acquista sia uno sprovveduto, ma perché la truffa è talmente studiata alla perfezione, che solo le Autorità possono riscontrarla. Cosa rischiamo in questi casi? Purtroppo in questi casi si rischia il sequestro dell’autovettura e la perdita del denaro speso per l’acquisto.

L’unica speranza è la giustizia. Ma attenzione! Perché se il prezzo speso per l’acquisto è piuttosto basso per il valore dell’auto acquistata rischieremo di vederci anche imputati per un incauto acquisto.

