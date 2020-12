Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Che il telefono cellulare sia diventato ormai il nostro compagno nel nostro viaggio chiamato vita, è un dato ormai certo. Ma che possa diventare il nostro più grande nemico, ed essere la causa della nostra morte, sembra che ancora pochi lo sappiano.

Siamo sempre in sua compagnia, anche quando abbiamo la compagnia, lo portiamo dappertutto, e lo utilizziamo per qualsiasi cosa. Ma attenzione a fare questa cosa mentre si fa il bagno. Attesi i fatti di cronaca degli ultimi giorni, il team di Proiezionidiborsa, mette in guardia dal suo utilizzo sbagliato.

Che l’acqua sia un conduttore di elettricità lo sappiamo da sempre! E chissà quante volte, da bambini avremo sentito i nostri genitori metterci in guardia dal toccare un filo elettrico con le mani bagnate. Sembra un’abitudine di molti, rilassarsi in una bella vasca da bagno con il nostro amico-telefono. Ma attenzione, perché potrebbe essere fatale.

Ci sono stati casi di folgorazione soprattutto tra i più giovani

Ci sono stati non pochi casi di folgorazione. Infatti fare il bagno con il telefono attaccato alla presa di corrente, potrebbe essere davvero molto pericoloso se dovesse scivolare in acqua. In Russia, qualche giorno fa è accaduto ad una ventiquattrenne di morire folgorata. Il suo corpo, è stato ritrovato dalla coinquilina. La ragazza è morta dopo che il suo cellulare è caduto in vasca, mentre era in carica, attaccato alla presa di corrente. Questo, purtroppo non è l’unico caso, è un evento piuttosto allarmante, soprattutto tra i più giovani.

Sicuramente fondamentale è avere un impianto a norma, che fa scattare l’interruttore differenziale, il cosiddetto dispositivo salvavita. Ma ad ogni modo, attenzione a fare questa cosa mentre si fa il bagno, ovvero stare con il telefono, in carica, attaccato alla presa della corrente. Infatti, quando si diffonde una potente scarica elettrica, mentre si è immersi in vasca, anche con il salvavita, il rischio di morire folgorati è alto.

Il consiglio: fare un bel bagno caldo in vasca, rilassarsi con luci soffuse e tanta schiuma profumata!

Approfondimento

Bisogna spegnere il computer o il cellulare prima di andare a dormire?