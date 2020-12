Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il fenomeno del mercato parallelo è ormai sempre più in crescita, soprattutto navigando sul web, si può trovare davvero di tutto. Ma è necessario fare attenzione per chi acquista un orologio Rolex parallelo, ad esempio.

Nel mercato parallelo si trovano accessori, capi di abbigliamento, gioielli, copie di capi firmati. Le copie sono talmente perfette, da sembrare, ictu oculi, identiche agli originali, tanto da indurre il compratore ad acquistarli, ritenendo di fare un vero affare. Tra gli accessori più ricercati nel mercato parallelo, oltre alle borse, vi sono gli orologi, tra cui il tanto amato Rolex.

Ma cosa accade se si acquista, ad esempio, un orologio prezioso come il Rolex? Si commette un reato? Noi di ProiezionidiBorsa, con questo articolo, cercheremo di fare un pò di chiarezza. La Corte di Cassazione ha chiarito che quando si acquista un orologio replica, o un prodotto contraffatto, per uso esclusivamente personale, non si commette reato.

Cos’è la ricettazione, quando si verifica

Però, attenzione, l’uso deve essere esclusivamente personale, in caso contrario si verificherebbe il reato di ricettazione, o, incauto acquisto. Ad ogni modo, chi acquista un orologio parallelo, o merce contraffatta, incorre in una sanzione amministrativa, ovvero pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro.

Pertanto, attenzione per chi acquista un orologio Rolex parallelo! La ricettazione si verifica nel caso in cui colui che acquista, riceve, occulta denaro o cose provenienti da un delitto, lo fa per trarne profitto. Oppure, anche nel caso in cui faccia da tramite per l’acquisto, ricezione o occultamento, di denaro o cose, provenienti da delitto, per trarne profitto.

Cos’è l’incauto acquisto

Si verifica quando, senza accertare la provenienza del bene, si acquistino cose che diano motivo di pensare che possano provenire da reato. Ciò per la loro qualità, o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo. Si pensi, ad esempio all’acquisto di un bene di lusso, ad un prezzo al di sotto della media.

Pertanto, sarà bene non peccare di ingenuità se non si vuole rischiare di incorrere in un reato.

L’invito è pensare alla grave realtà sottostante alla contraffazione, per capire quanto sia meglio acquistare un orologio di minor valore, ma ad un prezzo magari accessibile. In tal modo favoriremo le nostre aziende, e non daremo incremento ad una realtà parallela.

