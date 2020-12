Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il grandissimo cantautore inglese John Lennon, membro storico dei Beatles, è ricordato in tutto il mondo in questi giorni nei quali ricorre l’anniversario del suo tragico assassinio. Avvenne appunto l’8 dicembre 1980. John Lennon morì per mano di un fan squilibrato, nell’ingresso del Dakota Building di New York dove ancor oggi vive la sua vedova, la cantante e artista sperimentale Yoko Ono.

Il loro fu un rapporto straordinariamente intenso e singolare. Lui la chiamava “la bambina dell’oceano”. Ed è proprio dall’Oceano Pacifico che arriva lo “shaved fish”, l’alimento segreto che egli amava, ben conosciuto in Giappone per il suo potere nutritivo, utile per rafforzare la virilità.

Lennon, unico membro del gruppo che non diventò mai vegetariano come gli altri, scelse proprio “Shaved Fish” per il titolo del suo undicesimo album da solista. Questo era uno dei suoi alimenti preferiti. E si dice che fosse l’alimento segreto di John Lennon per potenziare la virilità.

Il segreto del pesce rasato

Si chiama “shaved sish”, in giapponese “katsuobushi”. Letteralmente significa “pesce rasato”, ma in realtà è tonno striato affumicato, essiccato per irradiazione e fermentato. È una specialità di nicchia della cucina giapponese, molto meno famoso del sushi. Essendo disidratato è molto energetico.

È un alimento che contiene quantità significative di proteine ad alto valore biologico, grassi polinsaturi e vitamine del gruppo B. Oltre a minerali specifici come fosforo, potassio, ferro e iodio, selenio e zinco. Il “katsuobushi” ha un sapore molto intenso. Un gusto sapido molto accentuato. E fornisce un apporto di colesterolo molto significativo. Dunque, non viene mai consumato in quantità elevate.

La generosa concentrazione di vitamina D, rende il “katsuobushi” un alimento eccellente per la dieta di bambini e anziani. Perfetto anche per i celiaci e per gli intolleranti al lattosio. In queste fasi della vita, infatti, abbiamo bisogno di un metabolismo osseo pienamente funzionante. La vitamina D potenzia, inoltre, il sistema immunitario.

Essendo un alimento affumicato, il “pesce rasato” non è adatto però a chi è sensibile, o soffre, di patologie del tubo digerente come esofago, stomaco e intestino.