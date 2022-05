Corsa alle domande per i 20 posti a tempo indeterminato per agenti forestali con laurea o diploma in questa Provincia

Chi aspira a ricoprire una delle 5 figure più richieste in banca, di solito procede tramite candidatura spontanea e relativo inoltro di CV. Per chi, invece, culla il desiderio del lavoro pubblico, la strada obbligata passa per i concorsi.

In questa sede, presenteremo i passaggi chiave di una selezione pubblica indetta dalla Provincia autonoma di Trento. Si tratta del concorso, per esami e corso di formazione professionale, per l’assunzione di 20 agenti forestali. Di essi, 6 posti sono con riserva e in favore dei volontari militari. La categoria d’inquadramento prevista è la C, mentre le assunzioni programmate sono tutte a tempo indeterminato.

Sintetizziamo i passaggi chiave del bando. Dunque, corsa alle domande per i 20 posti a tempo indeterminato per agenti forestali.

I requisiti di ammissione alla selezione dei 20 agenti forestali

Il bando prevede tutta una serie di requisiti in possesso da parte degli aspiranti candidati. Oltre alla cittadinanza italiana (salvo le equiparazioni di Legge), occorre una statura non inferiore ai 165 cm per gli uomini e 160 cm per le donne. Bisogna essere maggiorenni e non aver compiuto i 30 anni alla data di scadenza dei termini.

Occorre, poi, l’idoneità psicofisica alla mansione (sarà comunque accertata prima del corso di formazione) e l’assenza di problemi attuali e/o pregressi con la Giustizia. Parimenti non bisogna risultare licenziati, allontanati o destituiti (e similari) da un precedete pubblico impiego.

Un altro requisito rimanda alla disponibilità a raggiungere, in caso di assunzione, qualunque sede periferica dislocata sul territorio della Provincia. È richiesta la posizione regolare nei confronti dell’eventuale obbligo di leva e l’essere disposti all’uso delle armi da fuoco in servizio.

Oltre alla patente B (o superiore) e richiesto il diploma di maturità (liceo scientifico, perito agrario o agrotecnico o perito edile o geometra) o la laurea. Essa può essere triennale o quinquennale e conseguita in ambito agrario, forestale o ambientale.

Corsa alle domande per i 20 posti a tempo indeterminato per agenti forestali con laurea o diploma in questa Provincia

Le istanze di partecipazione andranno inviate solo online tramite proprie credenziali digitali e accedendo al portale dell’Ente territoriale trentino. Poi, bisogna portarsi alla sezione concorsi e quindi alla selezione di cui all’oggetto. Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 24 giugno. La partecipazione alle selezioni è subordinata al pagamento (tramite sistema PagoPa) di euro 25, non rimborsabili, quali spese di concorso.

Il programma d’esame prevede un’eventuale preselezione, una prova scritta e una orale con parte pratica. Le prove sono utili solo per l’ammissione al corso di formazione professionale. Al termine di quest’ultimo verranno svolte poi una prova scritta e una pratica/orale. Tutte le prove, inclusa quella eventuale di preselezione, s’intendono superate se il candidato consegue un punteggio pari ad almeno 18/30. Si può prendere visione integrale del bando per tutti i dettagli del caso.

