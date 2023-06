Corsa ai nuovi conti di deposito: ecco perché proprio adesso convengono più che mai

A metà giugno la BCE ha alzato i tassi di sconto e quello principale di riferimento per i rendimenti è salito al 4%. L’ultimo rialzo influirà rapidamente sui rendimenti dei conti di deposito, un’ottima occasione di ulteriore guadagno per chi ha dei soldi sul conto.

Un conto di deposito è un prodotto finanziario che permette di depositare una somma di denaro per un periodo di tempo prestabilito. Il risparmiatore ottiene in cambio un interesse sui soldi depositati. A differenza di un conto corrente, un conto di deposito non consente di prelevare o versare denaro, ma garantisce un rendimento fisso. Il tasso di interesse di un conto di deposito dipende da vari fattori, tra cui la durata, l’importo, la banca e il contesto economico.

Corsa ai nuovi conti di deposito dopo il rialzo dei tassi della BCE

Il 15 giugno 2023 la Banca Centrale Europea (BCE) ha alzato i tassi di sconto per il decimo mese consecutivo, portandoli al 4%. Questa decisione ha lo scopo di contrastare l’inflazione, ma ha anche delle ripercussioni sui prodotti finanziari offerti dalle banche.

In particolare, i conti di deposito potrebbero beneficiare del nuovo rialzo dei tassi. Le banche potrebbero offrire condizioni ancora più vantaggiose per attrarre i risparmiatori. Infatti, i tassi dei conti di deposito tendono a seguire quelli della BCE, quindi è probabile che nelle prossime settimane si vedano nuove offerte.

Quanto rendono ora questi conti e perché conviene spostare i risparmi

I conti di deposito offrono rendimenti diversi in base alla durata dell’investimento. Al momento della stesura dell’articolo, per un investimento di 12 mesi i rendimenti più alti raggiungevano il 4,5% lordo annuo. Allungando il tempo dell’investimento medio i rendimenti salivano di qualche decimale. Tuttavia, questi valori potrebbero aumentare nei prossimi mesi, grazie al rialzo dei tassi della BCE.

Per questo motivo, è scattata la corsa ai nuovi conti di deposito. Oggi chi ha soldi sul conto corrente più che mai è incentivato a spostarli in un conto di deposito, specialmente su quelli che ritoccheranno i tassi. Inoltre, i conti di deposito sono coperti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che garantisce fino a 100.000 euro per ogni cliente in caso di fallimento della banca.

Le alternative ai conti di deposito sono i titoli di Stato o i Buoni fruttiferi postali. Per esempio, tutti possono guadagnare il 17,4% garantito con questo titolo di Stato. Chi invece volesse mettere le ali al risparmio con i Buoni postali, la scelta potrebbe cadere su qualcuno in particolare.