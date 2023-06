A che ora precisa si deve andare a correre in estate per dimagrire e non avere problemi? Come vestirsi?

Le belle giornate e le ferie possono spingere tante persone a riscoprire il piacere dell’attività fisica. Infatti, sulle strade, è facile vedere molte persone che camminano o che corrono. Sport salutari che fanno molto bene al nostro fisico. Però, soprattutto agli inizi, bisogna stare attenti a non fare sciocchezze. Ed ecco i consigli per iniziare.

È arrivata l’estate che, a tanti, fa venire voglia di stare sempre di più all’aria aperta. Non a caso, in questa stagione ci trasformiamo in un popolo di podisti e marciatori. Ognuno a modo proprio, spesso, però, sbagliato. Infatti, tanti sono convinti che, ad esempio, ci basti mettere le scarpette da ginnastica e uscire fuori a correre. Commettendo, già, un primo errore, perché per andare a fare running o jogging occorrono delle scarpe apposite. Altrimenti, rischiamo di infiammare i nostri piedi o di prendere delle storte. Insomma, mai trascurare le scarpe da corsa. Ce ne sono di tanti prezzi e modelli. Basta rivolgersi a un negozio specializzato per trovare quello adatto al nostro piede.

Ecco quanti passi al giorno fare per dimagrire e quanti minuti correre per avere un risultato

Non solo le scarpe. Quante volte vediamo persone che vanno a correre (o camminare) per dimagrire. Tutto giusto, per carità, soprattutto se questa attività fisica è abbinata a una corretta alimentazione. Ci vuole anche costanza. Per questo, è importante sapere, per chi ama camminare, quanti passi al giorno dobbiamo fare per dimagrire.

Quanto alla corsa, a che ora precisa si deve andare a correre durante l’estate è fondamentale saperlo, sempre per non correre rischi. Esattamente anche come essere informati su quanti minuti al giorno fare jogging sempre in ottica della perdita di peso.

A che ora precisa si deve andare a correre d’estate? Non tardare o potresti correre dei rischi

In estate, ad esempio, non si deve uscire a caso, ma rispettare, esattamente, l’ora migliore per andare a correre. Ebbene, l’ora più adatta per fare le nostre uscite è non più tardi delle 6.30. Stesso discorso alla sera. In questo caso, bisognerebbe andare a correre dopo le 18.30/19 e non solo per le temperature più basse, ma anche per il minor ozono presente nell’aria.

Fondamentale, poi, è non andare a correre bardati come in inverno. Direte? Bella scoperta. Mica tanto, vedendo persone che corrono con la giacca a vento “così sudo di più e dimagrisco”. Senza pensare che basta reidratarsi per recuperare quello che si è perso. Fondamentale è correre con una canotta e pantaloncini tecnici.