Perché tutti possono guadagnare il 17,4% garantito con questo titolo di Stato che scade fra 5 anni

Grazie all’aumento dei tassi di interesse, oggi con i titoli di Stato si possono spuntare rendimenti veramente interessanti. Tra questi un Buono del Tesoro poliennale offre un rendimento totale netto del 17,4% ai valori attuali. Ecco le caratteristiche di questo titolo di Stato.

Se stai cercando un modo per investire i tuoi risparmi in modo sicuro e redditizio, il BTP con scadenza a luglio del 2028, potrebbe essere lo strumento adatto. Si tratta di un’obbligazione emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2021 e che sarà rimborsata tra 5 anni. Questo titolo di Stato ha un rendimento molto interessante.

Perché tutti possono guadagnare con questo BTP

Prima di acquistare il BTP luglio 2028, è bene conoscere le sue principali caratteristiche. L’obbligazione scade il 15 luglio 2028 e paga una cedola annua lorda dello 0,5%. La cedola viene corrisposta ogni sei mesi, a gennaio e a luglio.

Per comprare il BTP luglio 2028, bisogna investire almeno 1.000 euro, che è il lotto minimo. Il titolo è negoziabile sul mercato MOT, dove si può seguire la sua quotazione in tempo reale. L’investimento minimo di 1.000 euro è alla portata di chiunque e la quotazione in Borsa lo rende acquistabile da ogni risparmiatore Ecco perché tutti possono guadagnare con questo titolo di Stato il cui codice ISIN che lo indentifica è: IT0005445306.

I vantaggi del BTP luglio 2028

Il BTP luglio 2028 offre diversi vantaggi per chi vuole investire in modo sicuro e conveniente. Anzitutto la sicurezza, infatti si tratta di un titolo garantito dallo Stato italiano. Il rischio di insolvenza è molto basso (ma come al solito nessuna ipotesi può essere mai accantonata) e il rimborso del capitale è assicurato alla scadenza. Il rendimento annuo netto è del 3,3%, al prezzo di 85,6 centesimi al momento della stesura di questo articolo. Questo rendimento è superiore a quello di altri titoli di Stato europei o di altri strumenti a basso rischio come i conti deposito oppure Buoni postali.

Inoltre, il rendimento totale del 17,4% netto è molto allettante, anche se occorre considerare che si tratta di un investimento a medio-lungo termine. Anche la liquidità dell’obbligazione ha una sua valenza. Il BTP luglio 2028 è negoziabile sul mercato MOT, quindi si può vendere o comprare in qualsiasi momento. Tuttavia, per ottenere il massimo rendimento sarebbe consigliabile detenere il titolo fino alla scadenza.

Altri benefici per chi ha in portafoglio questo titolo

Il BTP luglio 2028 può portare diversi benefici per chi lo acquista. Per esempio una protezione, anche se parziale, dal rischio di inflazione. Il tasso di inflazione attuale per l’Italia è del 7%, ma visto in calo nei prossimi due anni fino a raggiungere quota 2%-3%. Questo tasso è superiore al rendimento annuo netto del BTP. Tuttavia questo titolo è una delle migliori soluzioni per contrastare il fenomeno della perdita del potere di acquisto.

La scelta di questo titolo potrebbe essere una soluzione valida per la diversificazione del portafoglio. Il BTP ha una durata di 5 anni e può essere inserito in un portafoglio con altri titoli con scadenza più vicina e più lontana. In questo modo si può ridurre il rischio del portafoglio. Abbiamo spiegato perché tutti possono guadagnare il 17,4% in un lasso di tempo di 5 anni.