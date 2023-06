C‘è un leggero ipercomprato accumulato, ci sono dei pattern che sembrano “chiamare ulteriori ribassi” ma dobbiamo anche valutare che siamo su scadenze cicliche importanti. Come scritto nei giorni scorsi: se i mercati non invertiranno il 22 giugno, potrebbero scendere fino a giorno 30. Wall Street a un punto decisivo di breve termine: cosa accadrà oggi?

La view di breve e quella di lungo

Nel breve termine, dopo che a fine della scorsa settimana si erano intravisti i primi prodromi di un ritracciamento, ieri siamo giunti in un punto decisivo. Infatti è scaduto un setup mensile rosso, e questo significa che in quella data era atteso un punto di inversione importante. A proposito di questo vedremo dei dato grafici nel prossimo paragrafo.

Per quanto riguarda il lungo termine, al momento la view rimane inalterata: la struttura di base continua a puntare a un massimo rilevante per il 4 agosto.

Questo dovrebbe signdicare che, tranne la rottura di supporti rilevanti, l’attuale ritracciamento potrebbe essere un’occasione di ingresso al rialzo.

Wall Street a un punto decisivo di breve termine: cosa accadrà fino al 30 giugno?

La giornata di contrattazione di giovedì 22 giugno si è chiusa in rialzo per i listini americani, e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.946,71

Nasdaq C.

13.630,61

S&P500

4.365,69.

Dai minimi di giornata si è assistito a un forte rimbalzo fino alla chiusura. Oggi quindi è una giornata decisiva.

Cosa monitorare?

La tenuta o meno dei minimi segnati ieri.

Cosa dovrà preoccupare comunque? Non tanto la tenuta o meno dei minimi di eri, ma quando quella dei seguenti livelli:

Dow Jones

33.399

Nasdaq C.

13.089

S&P500

4.261.

Chiusure inferiore ad esse potrebbero portare a un cambio di tendenza fino al 4 agosto

Vedremo cosa accadrà ora fra oggi e lunedì, e poi tracceremo l’ulteriore percorso campione.

