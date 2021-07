Molte donne hanno le palpebre gonfie e cadenti. Purtroppo, è un problema molto comune specialmente con il passare degli anni. Questo dipende da diversi fattori oltre all’età, come ad esempio la stanchezza e la genetica.

Il problema delle palpebre cadenti e gonfie è che ci restituiscono uno sguardo perennemente stanco e spento.

Quello che possiamo fare è intervenire valorizzando i nostri occhi con il make-up. A questo scopo, possiamo usare diverse strategie che messe insieme ci restituiscono un risultato perfetto.

Correggiamo le palpebre gonfie e cadenti con questo trucco effetto lifting davvero strepitoso

Partiamo con il nostro make-up mirato a far apparire le palpebre meno gonfie e cadenti. Usiamo il mascara: questo prodotto ci regala uno sguardo più accattivante e seducente.

In questo caso, scegliamo un mascara con le fibre. Questo particolare mascara ci dà ciglia più lunghe e voluminose e la differenza rispetto ad un normale mascara si vede con un colpo d’occhio.

Eye contouring

Esattamente come si fa per il viso, possiamo usare il contouring per scolpire le palpebre cadenti. Definiamo in questo modo lo sguardo praticando una sfumatura più intensa all’attaccatura delle ciglia. Schiariamo questa sfumatura man mano che ci si avvicina alle sopracciglia.

Inoltre, partendo dalla piega dell’occhio dovremo usare ombretti dalle tonalità più scure sulla palpebra fissa.

Per ottenere un risultato ottimale dal contouring e garantire una maggiore profondità dello sguardo, consigliamo di usare nuance del marrone.

Ombretti neutri

La palpebra mobile non va assolutamente trascurata. Usiamo tonalità neutre come il beige, color cipria, rosa e color panna. Dopo averli applicati, noteremo subito che lo sguardo apparirà più fresco e luminoso.

In alternativa, possiamo utilizzare anche ombretti glitterati, ma solo in nuance chiare.

Matita

Se vogliamo rendere il nostro sguardo meno stanco, non possiamo trascurare l’arcata sopraccigliare. Usiamo una matita chiara color burro per definire l’arcata sopraccigliare e sfumiamola per bene. Così otterremo un effetto fantastico. In alternativa, utilizziamo un illuminante al posto della matita.

Consigli

Correggiamo le palpebre gonfie e cadenti con questo trucco effetto lifting davvero strepitoso. Se siamo di corsa e vogliamo rendere in qualche modo il nostro sguardo meno spento, usiamo una matita per truccare la rima inferiore dell’occhio. Usiamo una matita morbida colorata oppure utilizziamo un ombretto per avere un effetto più sfumato.

E infine, evitiamo di applicare l’eyeliner. Questo perché la palpebra cadente è difficile da definire e rischiamo di peggiorare la situazione.

