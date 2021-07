Dopo si fermerà il ribasso delle azioni AlgoWatt?

In un precedente report (Attenzione al titolo Algowatt in quanto potrebbe accelerare al ribasso) mettevamo in guardia dalle insidie ribassiste e da quel momento il titolo ha perso poco più del 5%. Tuttavia l’impostazione rimane saldamente ribassista e punta al II obiettivo di prezzo in area 0,349 euro. Questo livello potrebbe rappresentare un buon punto di ingresso sempre, però, facendo scattare lo stop nel caso di chiusure settimanali inferiori al livello stesso. In questo caso le quotazioni potrebbero raggiungere il III obiettivo di prezzo in area 0,289 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure settimanali superiori a 0,410 euro. In questo caso il titolo potrebbe tornare in area 0,8 euro.

Prima di concludere dobbiamo fare due importanti considerazioni:

la capitalizzazione del titolo è inferiore a 20 milioni di euro e che il controvalore scambiato giornalmente può essere anche inferiore ai 10.000 euro. Si comprende, quindi, come il titolo sia facilmente manovrabile con piccole somme di danaro. Per questo motivo si raccomanda molta prudenza e di evitare grosse esposizioni;

Algowatt è inserito nella black list della Consob. Va, però, notato che la sua posizione finanziaria netta nell’ultimo aggiornamento ha mostrato un lieve peggioramento rispetto alla rilevazione precedente.

Dopo si fermerà il ribasso delle azioni AlgoWatt? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Algowatt (MIL:ALW) ha chiuso la seduta del 8 luglio a quota 0,369 euro in rialzo del 4,65% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

