Tutte le donne sognano capelli perfetti e bellissimi come quelli delle star. Sebbene siamo consapevoli del fatto che i personaggi famosi hanno sempre un parrucchiere a loro disposizione, ci sono degli accorgimenti che possiamo adottare anche noi.

Oggi vogliamo consigliare un piccolo trattamento da fare tranquillamente a casa e che ci farà avere dei capelli da diva.

5 semplici trucchi di bellezza per avere capelli perfetti come quelli delle star

Per iniziare, dobbiamo massaggiare delicatamente il nostro cuoio capelluto. I nostri capelli devono essere asciutti e per farlo possiamo usare degli oli essenziali come l’argan oppure l’olio di mandorle dolci. Versiamone una generosa quantità sulle mani ed iniziamo con il massaggio usando i polpastrelli delle dita. Proseguiamo lentamente in senso orario e poi antiorario senza avere fretta. Questa coccola per il nostro cuoio capelluto, oltre a rilassarci, ci permetterà di riattivare la circolazione. Facciamo in modo che il massaggio duri all’incirca un quarto d’ora.

Vapore

Per far sì che gli oli utilizzati penetrino a fondo nel capello e nel cuoio capelluto, usiamo il vapore. Dunque, prendiamo un asciugamano in cotone ed immergiamolo nell’acqua calda. Usando dei guanti per non scottarci, strizziamolo bene ed avvolgiamolo sui nostri capelli. Teniamolo in posa per circa 10 minuti e procediamo il trattamento iniziando il lavaggio dei capelli.

Shampoo

Una volta rimosso l’asciugamano caldo dai capelli noteremo che questi saranno molto morbidi al tatto. Proseguiamo quindi facendo lo shampoo. Scegliamone un tipo delicato e che si adatti bene alle esigenze del nostro tipo di capelli. Sciacquiamo dunque i capelli con abbondante acqua tiepida ed applichiamo lo shampoo. L’acqua tiepida permetterà di rinfrescare e far respirare le radici dei nostri capelli.

Maschera

Sempre in base alle esigenze dei nostri capelli scegliamo una maschera che serva a nutrirli in profondità. Applichiamone una noce e distribuiamoli su tutta la lunghezza dei capelli. Pettiniamoli delicatamente per districarli e riavvolgiamoli in un asciugamano. Teniamola in posa per circa 30 minuti e poi procediamo a sciacquarli.

Gloss

I gloss per capelli permettono di dare loro maggiore lucentezza e luminosità. Inoltre, questo prodotto chiude le cuticole del capello conferendogli più corpo e ne ravviva il colore. Quindi applichiamo il gloss per capelli partendo dalle radici fino a tutta la lunghezza del capello.

Distribuiamo in modo uniforme il prodotto massaggiando i capelli e lasciamolo in posa per circa 30 minuti. Dopodiché risciacquiamo ed asciughiamo i capelli.

Questi sono 5 semplici trucchi di bellezza per avere capelli perfetti come quelli delle star. Dopo questo trattamento semplice da realizzare a casa avremo i capelli morbidi, lucenti e perfetti come non mai.

Approfondimento

Come non essere più schiave della tinta per capelli e sfoggiare un grigio naturale da favola.