La questione è annosa: meglio grassi o meglio carboidrati? La disputa va avanti da decenni, con un’infinità di ricerche scientifiche che appoggiano sia l’una che l’altra tesi. Sia i carboidrati, tra cui lo zucchero, che i grassi, sono potenzialmente pericolosi.

I primi si trasformano in glucosio e possono aumentare l’indice glicemico mentre i secondi possono aumentare il colesterolo. Vista così, la questione non si risolve. Entrambi sono potenzialmente pericolosi, quindi, li evitiamo. Sbagliatissimo. Capiamo, invece, se la nostra migliore fonte energetica sono i carboidrati o i grassi.

Un po’ di chiarezza sull’alimentazione

Nutrirsi non è solamente inghiottire del cibo a caso, perchè ci piace. Significa conoscere quello che stiamo mangiando e i benefici che ci reca, oppure i possibili danni che ci crea. Come per ogni cosa, non esiste una soluzione universale. Non esiste un meglio o un peggio universale.

A certe persone può andare bene una dieta ricca di carboidrati, ad altre una dieta ricca di grassi. Dipende non solo dal loro organismo, ma anche dalla vita che svolgono, infatti il nostro corpo è potenzialmente in grado di “bruciare” (quasi) tutto. Molto dipende dalle condizioni in cui viviamo, soprattutto dalle condizioni fisiche e psicologiche, relative a stress, ansie, paure e tensioni di vario tipo.

C’è poi da dire che ci sono grassi di qualità e benefici diversi, e la stessa cosa riguarda anche i carboidrati. Tendenzialmente, più il cibo è raffinato, e più perde le sue qualità migliori.

Capiamo se sono i grassi o i carboidrati la nostra migliore fonte energetica

In linea generale, i grassi bruciano più lentamente, e quindi apportano un’energia costante e duratura al nostro organismo. Una dieta ricca di grassi richiede, però, una buona dose di attività fisica. Questo per fare in modo che i grassi non si accumulino negativamente nelle vene a causa della sedentarietà.

I carboidrati, invece, apportano un’enorme quantità di energia che brucia più velocemente, ed è per questo che sono consigliati nella dieta di sportivi o studenti. Permettono prestazioni più elevate, sia in termini fisici che mentali (il nostro cervello brucia una quantità enorme di zuccheri).

In conclusione, non c’è un giusto e uno sbagliato universali, tutto dipende dal nostro organismo. Questo è il motivo per cui è sempre bene rivolgersi ad un dottore o dottoressa specializzati; prima di iniziare qualsiasi dieta ci vuole una visita ad hoc.