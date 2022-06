La Grecia è una terra meravigliosa, assolutamente da esplorare. Infatti, ci sono tantissime meraviglie da scoprire e apprezzare in questo Paese. Basti pensare ad alcuni luoghi poco conosciuti che potrebbero davvero stupirci.

Insomma, la bellezza ellenica si nasconde davvero in ogni angolo. Inoltre, ci sono alcune mete decisamente valide, ma molto più economiche di quelle scelte da tutti.

Quindi, se stiamo cercando una vacanza all’insegna della meraviglia, del relax e a un prezzo abbastanza economico, dovremmo provare qualche nuova destinazione. E ce n’è una, in particolare, che potrebbe fare al caso nostro.

Argostoli, una chicca della Grecia ancora poco conosciuta eppure piena di bellezze tutte da scoprire

30 euro per un biglietto di andata ad Argostoli. Ecco una delle mete che potremmo considerare per le vacanze di questa estate. Se non dovessimo partire in altissima stagione, infatti, le offerte per volare verso questa meraviglia sono davvero molteplici. Per chi non conoscesse il luogo, stiamo parlando del capoluogo dell’isola di Cefalonia, città più grande e importante dell’isola. Ad abbracciare Argostoli, troviamo la laguna di Kutavos, che dona al luogo un’immagine rilassante e incantevole. Oltre la vita notturna, piena di piccoli locali e ristoranti tipici del luogo, qui potremo davvero trovare un po’ di pace. Il turismo, infatti, per quanto presente, non è assolutamente paragonabile a quello di isole greche come Mykonos o Santorini. Quindi, sicuramente, potremo entrare più in contatto con la realtà del Paese.

Costa solo 30 euro il volo per questa amatissima meta greca con pochi turisti ricca di bellezza e super economica

In città, sarà possibile visitare il Museo Archeologico e i Mulini ad acqua di mare. Inoltre, potremmo avere l’opportunità di vedere la Biblioteca centrale, punto di grande attrazione. Per non parlare poi dei Katavothres, ossia dei punti di roccia in cui si infiltra l’acqua di mare, creando dei inghiottitoi assolutamente da vedere che si trovano a pochi passi dalla città. A caratterizzare il posto, poi, abbiamo anche una fantastica spiaggia, con l’acqua cristallina, azzurra e limpida, tipica della Grecia.

Perciò, ora sappiamo che costa solo 30 euro il volo per questa meraviglia più unica che rara. Sicuramente, scoprire altri luoghi della Grecia meno mainstream e frequentati potrà essere una grandissima occasione per tanti di noi.

In questo modo, potremo assaporare la vera bellezza ellenica allontanandoci dai posti troppo pieni di turisti. E, soprattutto, potremo spendere poco e godere della meraviglia che questo Paese è pronto a regalarci.

