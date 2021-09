Con settembre si avvicina il periodo del ritorno a scuola e al lavoro, in cui spesso si mangia fuori casa. Infatti, molte persone rientrano da scuola o dal lavoro non prima del pomeriggio. Per cui, resta da scegliere se mangiare alla mensa o al bar, oppure se portarsi da mangiare da casa. Per molti la scelta ideale per risparmiare è di portarsi il pranzo e gli spuntini da casa.

E per non ritornare sempre ai soliti crackers insipidi, perché non scegliere uno spuntino sfizioso e adatto anche per un pranzo leggero o come antipasto? In questo caso, la ricetta perfetta per tutti e che piacerà anche ai bambini è quella delle focaccine in padella con prosciutto e formaggio.

Per una merenda perfetta per grandi e piccini è questa l’imperdibile ricetta pronta in 30 minuti

Queste focaccine sono molto semplici da preparare e non richiedono i lunghi tempi di attesa tipici della lievitazione. Inoltre, con un ripieno classico e amato da tutti come il prosciutto e il formaggio, il successo è assicurato. Vediamo dunque come preparare queste focaccine.

Ingredienti per 8 focaccine

280 gr farina 00;

170 ml acqua;

4 gr lievito istantaneo per piatti salati;

16 gr olio evo;

8 gr sale;

160 gr provolone dolce;

160 gr prosciutto cotto.

Procedimento

Si comincia col versare la farina in una ciotola capiente, poi aggiungere sale e lievito e mescolare. Dopo aver unito anche l’acqua, mescolare e quando il composto sarà omogeneo aggiungere l’olio e mescolare nuovamente.

Ora, cominciare a lavorare il composto con le mani e trasferirlo sul piano da lavoro. Ora, formare un salame con il composto da cui ricavare 8 porzioni e con ognuna formare una pallina. Poi, coprire con un canovaccio e far riposare per 10 minuti circa.

Nel mentre, tagliare il provolone a cubetti, poi, trascorsi i 10 minuti, stendere una pallina sul piano infarinato fino a formare un disco sottile. Mettere del formaggio e del prosciutto al centro del disco e chiudere le focaccine sollevando i bordi e sigillandoli al centro.

Ora, per dare la giusta forma, capovolgere la focaccina sul piano e ruotare con delicatezza. Fare lo stesso con tutti i dischi fino ad ottenere le 8 focaccine.

A questo punto, scaldare una padella antiaderente e mettere le focaccine a cuocere per circa 5 minuti per lato.

Consigli per il consumo

Le focaccine ripiene sono buonissime da mangiare appena sfornate, o comunque calde, per cui si consiglia di riscaldarle prima di consumarle. Sono comunque molto buone anche a temperatura ambiente. Per cui, per una merenda perfetta per grandi e piccini è questa l’imperdibile ricetta pronta in 30 minuti. In questo caso, la ricetta prevede una farcitura con prosciutto e formaggio, ma la ricetta è facilmente adattabile ad ogni gusto. Per esempio, le focaccine sono buonissime farcite con pomodoro, basilico fresco e mozzarella, per una ricetta vegetariana, facendo attenzione a sgocciolare la mozzarella prima dell’uso. Oppure, con gorgonzola e salsiccia per un sapore forte e deciso. Inoltre, è possibile sostituire la farina 00 con altre tipologie a seconda delle preferenze