Ormai l’abbiamo detto e ridetto diverse volte, la moda è ciclica. Abbigliamento e accessori dopo circa uno o due decenni tornano prepotentemente di tendenza. Così la moda si rinnova creando variazioni di stili precedenti e giocando su nuove tonalità.

Soprattutto quando si tratta di scarpe è possibile notare le somiglianze. Anzi questo periodo di recupero di trend passati si sta facendo sempre più breve. Abbiamo visto come collezioni o modelli di neanche 5 anni prima ritornano a fare scalpore sulle passerelle.

Per quanto riguarda le scarpe abbiamo visto negli anni una prevalenza di tacchi a spillo. Certo nelle varianti decolleté, sandalo o open toe fino al tacco leggermente più grosso. Molto di moda nell’ultimo periodo il tacco a forma di clessidra che abbiamo visto un po’ ovunque.

Controlliamo nella scarpiera perché stanno tornando di moda queste scarpe comodissime che ameremo sia a 20 che a 50 anni

Piano piano si è passati dai tacchi sottili fino a quelli più grossi e stabili. Una grande notizia per chi soffre subito di mal di piedi con i tacchi alti. Ecco che non possiamo essere più felici che stia tornando di moda il plateau.

Comodo e funzionale

Basta mal di piedi per la posizione troppo irregolare del piede senza un appoggio ergonomico per la pianta. Finalmente fa il suo ritorno il plateau che altro non è che un rialzo anche sulla parte di appoggio del piede. Ideale per scarpe con il tacco più sottile ma anche per quelle con il tacco più grosso.

Ne stiamo vedendo di colori sgargianti e originali, con decorazioni ad effetto cariche di strass. Ma anche nei modelli più basici da poter abbinare davvero a qualsiasi cosa. Possiamo dire addio alle vecchie zeppe che ci facevano sembrare più alte ma dalla pianta stretta e scomoda.

Che modello scegliere? Ecco quello che più ci piace. Il bello di questo genere di scarpe è che il rialzo si può praticare su tutti i tipi di modelli. Quindi slingback, classici sandali, decolleté, open toe. Ma se vogliamo rendere il piede più affusolato meglio una scarpa con punta allungata. In questo modo sfrutteremo l’altezza del tacco e la base comoda del plateau senza far risultare tozzo il piede.

Ricordiamoci però che anche uno stivaletto nella scarpiera fa sempre comodo. Non solo per questi ultimi mesi di pioggia e freddo, ma anche per un look più casual. I texani restano sempre una scarpa di tendenza anche quest’anno, rispolveriamoli subito.

Quindi, controlliamo nella scarpiera perché stanno tornando di moda e sicuramente ne abbiamo un paio anche noi. Finalmente potremo sfruttare di nuovo i plateau e guadagnare preziosi centimetri d’altezza. Abbiniamoli poi a dei pantaloni che ci fanno le gambe chilometriche e tutti cadranno ai nostri piedi.

Approfondimento

Li abbiamo sempre amati perché pratici ed eleganti ed ecco che finalmente tornano di moda