Controlliamo i valori della glicemia e monitoriamo il diabete con queste utilissime app gratuite e facili da usare

Il diabete è una delle malattie croniche più diffuse in Italia e nel Mondo. Secondo un recente studio dell’Istituto Superiore di Sanità, è ai primi posti tra le cause di cecità e insufficienze renali gravi. Esistono poche patologie che condizionano la vita come il diabete. Ogni giorno, chi ne soffre deve monitorare le abitudini alimentari, tenere d’occhio il livello di zucchero nel sangue e l’insulina. Ma, per nostra fortuna, è arrivata la tecnologia a darci una grossa mano. Quindi, controlliamo i valori della glicemia e monitoriamo il diabete grazie ad alcune app, che possiamo trovare facilmente nei principali store. Sono estremamente intuitive e potrebbero aiutarci ad affrontare le sfide quotidiane con più tranquillità.

MySugr e OnTrack Diabetes

Una delle app più scaricate per controllare il diabete è MySugr. MySugr è presente sia sul Play Store che sull’Apple Store ed è facilissima da usare. Si tratta di un diario da aggiornare ogni giorno e che consente di tenere sotto controllo i picchi glicemici e i valori nutrizionali degli alimenti. In più, ci ricorda quando dobbiamo prendere l’insulina, se ne abbiamo bisogno. Il tutto con una componente ludica, fatta di obiettivi e traguardi da raggiungere, che permette di affrontare la malattia con un pizzico di leggerezza.

OnTrack Diabetes è disponibile per dispositivi Android ed è un’agenda personalizzata per i diabetici. Se la scarichiamo, avremo ogni giorno sotto controllo parametri importanti come l’emoglobina e la glicemia. Anche con OnTrack Diabetes potremo impostare delle notifiche, per ricordarci quando assumere farmaci e insulina.

Una delle app più complete in assoluto è Health2Sync. La troviamo gratuitamente sia per iOs che per Android e faciliterà notevolmente la nostra gestione della malattia. Può essere, infatti, sincronizzata al glucometro e permette di controllare ogni giorno i livelli di zucchero, la pressione e il peso. E può tenere in memoria il consumo di carboidrati e le caratteristiche nutrizionali degli alimenti, che potrebbero rivelarsi utilissimi contro questa patologia.

Se ce la caviamo con l’inglese, possiamo tranquillamente scaricare Glucose Budddy. Glucose Buddy funziona come le altre app di monitoraggio e fornisce ogni giorno report dettagliati sullo stato di salute. Ma ha anche due punti di forza, che la rendono unica. Il primo è che ha una sezione dedicata all’organizzazione dell’allenamento e dell’attività fisica. Il secondo è una guida alla gestione del diabete utilissima a chi deve affrontare questa malattia per la prima volta.

