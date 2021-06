Con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature, si pensa erroneamente che i raffreddori siano solo un lontano ricordo. Se da un lato il caldo riduce i rischi di raffreddori, dall’altro invece c’è un pericolo. Con le alte temperature vengono meno gli effetti del freddo sul nostro sistema immunitario, ma è sbagliato pensare di essere totalmente al sicuro.

Il motivo è da ricercare negli sbalzi di temperatura o sbalzi termici dovuti allo squilibrio tra ambienti esterni ed interni. Infatti, i primi sono estremamente caldi mentre i secondi sono molto più freddi per via dell’aria condizionata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Proprio questi squilibri aumentano il rischio di raffreddori in questa stagione e quindi anche d’influenze estive. Quindi, se non si vuole passare le vacanze a letto è bene trovare delle soluzioni che possono aiutare in questa situazione.

Contro questo fastidioso malessere estivo ecco un semplice rimedio naturale estremamente efficace. Ovviamente esistono i classici farmaci da prendere quando si hanno i sintomi influenzali ma nelle prossime righe, cercheremo di presentare un’alternativa poco conosciuta.

Contro questo fastidioso malessere estivo ecco un semplice rimedio naturale estremamente efficace

I raffreddori estivi che ostruiscono le vie respiratorie possono essere curati con vari metodi naturali ma noi parleremo di uno in particolare. Il composto succo di lime, acqua e miele può essere, infatti, un validissimo rimedio. Basta prendere un po’ di succo di lime diluirlo in acqua con un po’ di miele e il gioco è fatto.

Questo mix può aiutare a decongestionare il naso chiuso facendo diminuire l’infiammazione. Se poi si vuole favorire l’espulsione del muco infetto, possono essere utili anche altri infusi e suffumigi con delle piante come echinacea e timo.

Il tutto sarà ancora più semplice e rapido se si aggiunge anche una soluzione salina per sciacquare le narici.

Ulteriori suggerimenti per contrastare il raffreddore estivo

Concludendo, è bene precisare che è sempre di grande aiuto in questi casi la giusta idratazione. Infatti, bere almeno 2 litri di acqua al giorno e mangiare molta frutta piena di vitamina C può aiutare sia a curare sia a prevenire queste forme di raffreddori estivi.

Inoltre, un altro utile consiglio è quello di portarsi sempre un cambio e asciugarsi il sudore.

In questo modo quando si passa da un ambiente caldo ad uno più freddo si potranno limitare gli effetti dello sbalzo termico.