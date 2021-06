Durante il periodo estivo i pasti diventano più leggeri e quindi contenenti, solitamente, meno ingredienti. D’altronde con l’afa e l’umidità che raramente ci lasciano in pace durante questi mesi, a nessuno va di appesantirsi con troppo cibo. Per questo il segreto delle ricette estive sta nel cucinare piatti che presentino sapori particolari e gustosi, ma che derivino al tempo stesso dall’unione di pochi alimenti. A questo proposito, tra poco sveleremo un condimento light da leccarsi i baffi. Infatti sarà rinfrescante leggera e inaspettatamente saziante questa salsa ideale per una rigenerante cenetta estiva.

Poco ma buono

Tra la voglia di mostrarsi in forma e il caldo torrido che attenua il senso di fame, la maggior parte delle persone prende l’estate come un periodo in cui fare attenzione con il cibo. Come abbiamo detto tante volte però, mangiare meno non deve per forza voler dire mangiare peggio. È infatti possibile preparare ricette sfiziose e dai sapori indimenticabili, anche utilizzando pochi cibi e in minor quantità. Non a caso oggi vogliamo presentare un piatto super gustoso, che si rivela l’esempio perfetto di ciò che abbiamo appena detto.

Rinfrescante leggera e inaspettatamente saziante, questa salsa è ideale per una rigenerante cenetta estiva

Stiamo parlando della gustosissima salsa alla menta. Si tratta di un condimento facilissimo da preparare, e che richiede pochissimi ingredienti. Mentre, al contrario, gli usi che potremo farne saranno diversi. Infatti dal servirla come antipasto al metterla accanto a piatti di carne come contorno, la lista è lunga. Vediamo dunque come prepararla. Gli ingredienti che ci serviranno sono una manciata di foglie di menta, tre cubetti di ghiaccio e poi olio, sale e pepe.

Iniziamo pulendo per bene la menta, dopodiché mettiamo le foglie all’interno di un bicchiere. Aggiungiamo quindi i cubetti di ghiaccio, l’olio ed il pepe. A questo punto con il frullatore andiamo a frullare il tutto per almeno un minuto, ed infine concludiamo la preparazione aggiungendo il sale. Ed ecco che, nel giro di neanche tre minuti e con l’utilizzo di pochissimi ingredienti, avremo preparato una salsa saporita, fresca, e versatile. Da proporre in diversi modi e da servire anche in una torrida sera d’estate.