L’estate porta con sé tanto Sole, calore e la possibilità di dover reintegrare i liquidi persi con il sudore. Il problema molto comune è riuscire a trovare delle bevande che possano dissetarci accanto ad una bella tintarella.

Non solo acqua ma liquidi che siano in grado di ridarci anche le energie e ci possano far passare quel senso di spossatezza tipica della stagione estiva. Sono queste le 2 bevande rinfrescanti dell’estate da preparare in casa a poco prezzo per sentirsi sempre freschi e dissetati.

Molto comuni ma spesso sottovalutate ci sono delle bevande tipiche che possono proprio aiutarci per tale scopo spendendo davvero pochissimo.

Nelle prossime righe parleremo del centrifugato di carote, della limonata e della bevanda allo zenzero fatta in modo particolarmente semplice.

Il centrifugato di carote fresco e dissetante

Per preparare il centrifugato di carote serviranno 6 carote fresche, 1 limone, 2 centimetri di zenzero, 2 mele golden. Inoltre, saranno necessari 1 fetta di melone e 4 foglie di basilico o di menta.

Presi gli ingredienti si dovranno sbucciare le mele, le carote e il limone, poi dovremo centrifugarli insieme alle foglie di menta o di basilico e allo zanzero.

Successivamente si deve prendere un bicchiere bello ghiacciato e mettergli dentro il centrifugato aggiungendo circa tre cubetti di ghiaccio e di melone congelato. Ecco pronta la bevanda rinfrescante ed energetica da bere subito.

La limonata fatta in casa in pochi passaggi

Per la limonata serviranno circa 7 limoni, 1 rametto di menta fresca qualche lampone fresco, 1 bottiglia già fredda (ghiacciata) e 8 cucchiai di zucchero. I passaggi sono molto semplici ovvero si dovranno spremere i limoni e aggiungere la loro polpa.

Poi si devono prendere 8 cucchiai di zucchero insieme alla menta ed aggiungerli ai limoni. Serve un frullatore ad immersione per frullare tutto e infine mettere il contenuto nella bottiglia ghiacciata e scuotere molto bene.

Ultimo tocco è quello di aggiungere dei lamponi ben lavati e freschi e far riposare il tutto per una notte intera. L’indomani si potrà servire la bevanda con tanto ghiaccio e il risultato sarà un composto fresco, dissetante e ricca di energia.

