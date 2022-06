Se è vero che l’estate è la stagione del mare e delle belle giornate, è anche quella in cui alcuni insetti si risvegliano. Tra questi sono tornante alla riscossa le terribili zanzare che vengono a darci il tormento di notte e di giorno sia in casa che all’aperto.

Purtroppo per tutta la stagione estiva questi fastidiosi insetti non tarderanno a cogliere l’occasione per pizzicarci facendoci impazzire per il prurito. Eppure, contro pizzichi e punture delle zanzare è possibile trovare sollievo grazie ad alcuni rimedi della nonna.

Prima di tutto la prevenzione

Prima di trattare, però, come alleviare le pene date dalle punture di zanzara è bene pensare a come prevenire la loro comparsa. Insomma, come si suol dire, meglio prevenire che curare. A questo scopo sarebbe consigliabile fare innanzitutto attenzione ai ristagni d’acqua, specialmente nel giardino o nel terrazzo. Di conseguenza sarà opportuno controllare i sottovasi, primo luogo dove le zanzare depongono le loro larve. Insieme a questi ci sono anche le grondaie, per le quali è necessaria la manutenzione periodica, ma anche scarichi aperti e piccoli stagni.

Per questi luoghi una buona soluzione è l’utilizzo del rame, particolarmente tossico per le larve. Per quanto riguarda stagni e laghetti, sono grandi alleati alcuni animali come rane, gechi o pesci rossi e gambusie, particolarmente ghiotti di questi insetti.

È inoltre possibile tenere alla larga le zanzare con l’ausilio di alcune piante aromatiche repellenti per l’insetto. Tra questi sembrano particolarmente efficaci basilico, lavanda, gerani e citronella.

Contro pizzichi e punture delle terribili zanzare ecco come far passare il prurito con i rimedi naturali della nonna

Queste piante possono essere messe in terrazzo e giardino per scoraggiare le zanzare a deporre le uova e tenerle lontane. Inoltre, esistono furbi stratagemmi per liberarci delle zanzare già in fase adulta come delle ingegnose trappole. Infine, è consigliabile l’utilizzo di schermi protettivi come le ben note zanzariere.

Ma, venendo a noi, cosa possiamo fare per trovare un po’ di sollievo dalle fastidiosissime punture? La saggezza popolare delle nostre nonne suggerisce qualche rimedio naturale. Il primo è il ghiaccio da applicare subito dopo la puntura. In questo modo allevieremo il prurito evitando, inoltre, il gonfiore. Altro rimedio, poi, è quello di utilizzare una soluzione di acqua e bicarbonato da applicare sulle punture per ridurre gonfiore e prurito. Ma il rimedio della nonna per eccellenza sono aglio e cipolla. Quello che dovremo fare sarà strofinare aglio o cipolla sulla puntura per avvertire da subito sensazione di sollievo.

Lettura consigliata

Non condizionatore o ventilatore ma questi trucchetti ci consentiranno di stare freschi in casa e risparmiare sulla bolletta