La discesa senza sosta delle azioni MFE B potrebbe presto fermarsi. I livelli da monitorare

Il ribasso delle azioni ex Mediaset, ora MFE B, viene da lontano da quando nel 2000 valevano 7 euro. Da quel momento è iniziata una lunga e inesorabile discesa che le ha portate giù fino in area 0,5 euro. Le fasi rialziste sono solo servite agli investitori o per uscire da posizioni di lungo periodo in perdita o per aprire nuove posizioni ribassiste. Per capire l’entità del ribasso basti pensare che, allo stato attuale, il titolo perde dai massimi storici oltre il 90%. Adesso, però, la discesa senza sosta delle azioni MFE B potrebbe presto fermarsi.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono dirette verso il I obiettivo di prezzo in area 0,5371 euro. La tenuta di questo livello potrebbe determinare un rimbalzo delle quotazioni almeno fino in area 0,9394 euro. Il superamento di questo livello, poi, potrebbe finalmente lanciare il titolo verso nuovi obiettivi rialzisti che potranno essere calcolati solo a inversione avvenuta.

Ovviamente, la mancata tenuta di area 0,5371 euro potrebbe favorire allunghi ribassisti fino in area 0,3 euro.

La valutazione del titolo MFE B

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni MFE B sono fortemente sottovalutate.

Basti pensare che per il rapporto prezzo/utili a fronte di una media del settore di riferimento pari a 22,9, il PE di MFE B è pari a 4,7 per una sottovalutazione di circa l’80%. Questa forte sottovalutazione è confermata anche dal Price to Book ratio che esprime uno spazio di apprezzamento per il titolo superiore al 50%. Anche l’EV/EBITDA, che meglio esprime le differenze tra titoli dello stesso settore, permettendo un confronto affidabile, indica una forte sottovalutazione per le azioni MFE B. Inoltre, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0.79 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata. Infine, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre l’80%.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione dei circa il 60%.

Le azioni MFE B (MIL:MS) hanno chiuso la seduta del 24 giugno a quota 0,6685 euro, in rialzo dell’1,06% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

