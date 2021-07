Non è certo piacevole la sensazione di stanchezza e di affaticamento che spesso accompagna le nostre attività quotidiane. Ci si sveglia al mattino già con dolori articolari, pesantezza di testa e debolezza muscolare. E succede sempre più di frequente che neanche durante il fine settimana si riesca a staccare completamente dagli impegni lavorativi e familiari.

La mancanza di riposo determina uno stato di stordimento e una fiacchezza fisica che alla lunga logora la capacità di resilienza provocando irritazione e malumore. Tale condizione di sovraffaticamento non giova certo alla salute mentale perché danneggia le cellule nervose e aggredisce le facoltà creative. I nostri Esperti ricordano che questi “5 sintomi a 45 anni indicano che il cervello sta andando incontro alla demenza”.

Per rallentare il fisiologico invecchiamento cerebrale si fa leva su più strategie che ovviamente richiedono un minimo investimento di tempo ed energia. Ed anche l’alimentazione gioca un ruolo decisivo se si pensa che contro lo stress mentale dei 50 anni 3 vitamine prevengono declino cognitivo e Alzheimer. Così come gli studiosi confermano che “A 50 anni servono questi integratori naturali contro la stanchezza per migliorare memoria e cervello”.

Contro lo stress mentale dei 50 anni 3 vitamine prevengono declino cognitivo e Alzheimer

Sono incoraggianti i risultati di una ricerca condotta dall’Università di Oxford sulla relazione fra carenza di vitamine e demenza e morbo di Alzheimer. Nei soggetti costretti a vivere periodi di stress e preoccupazioni si sono registrati notevoli benefici a seguito dell’assunzione di 3 specifiche vitamine. Non a caso, sono state definite in termini di “vitamine anti-stress soprattutto le vitamine B6, B12 e quella B9, ossia l’acido folico.

L’assunzione combinate di queste vitamine del benessere mentale riduce infatti il rischio di atrofia cerebrale e potenzia la plasticità mentale. Lo studio britannico dimostra inoltre che l’azione congiunta delle 3 vitamine evita il restringimento della zona del cervello solitamente più aggredita dalle malattie neurodegenerative.

