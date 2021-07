I ritmi lavorativi e gli impegni familiari impongono un carico di fatica e di responsabilità fin troppo elevato. Negli anni si finisce con l’accumulare tensioni e ansie che mettono a dura prova la capacità di recuperare le energie semplicemente con il riposo notturno.

Nella maggior parte dei casi neanche un periodo di ferie riesce a debellare completamente quel senso di spossatezza e di debolezza che si avverte già al mattino. Anche le alterazioni del battito cardiaco possono rivelarsi un ottimo indicatore di un eventuale sovraccarico di stress e ansia. E già alcune abitudini alimentari possono aiutare se si considera che “Ne bastano 4/5 grammi a pranzo per combattere spossatezza, tachicardia e pressione alta”.

Parimenti a 50 anni servono questi integratori naturali contro la stanchezza per migliorare memoria e cervello e contrastare il decadimento cognitivo. A danneggiare le facoltà intellettive intervengono anche i cibi grassi e la vita sedentaria che ovviamente penalizza un’adeguata ossigenazione dei tessuti e del cervello. Così come “Palpitazioni e ipertensione insieme a stanchezza e fiatone rivelano un tipico disturbo di mezz’età” che molti sottovalutano. Pertanto sarebbe opportuno non trascurare le prime avvisaglie del declino cognitivo in modo da rallentare la progressione delle malattie neurodegenerative.

Quando la fiacca e la debolezza muscolare si presentano con costanza conviene valutare l’opportunità di assumere magnesio. Benché il magnesio sia presente in alcuni cibi quali noci, mandorle, cacao, lenticchie e cereali a volte è preferibile assumerlo in polvere per soluzione orale.

Oltre al magnesio per potenziare le prestazioni intellettive e migliorare le abilità mnemoniche sarebbe invece opportuno assumere anche altri sali e vitamine. Nello specifico fra gli integratori più efficaci si deve dare la priorità alla colina, alle vitamine del gruppo B, agli omega-3, al selenio e alla glutammina. Altrettanto validi per la funzionalità cerebrale sono l’acido glutamico, il ginko per la prevenzione dell’Alzheimer e la bacopa per l’agilità intellettiva e contro i deficit cognitivi.

