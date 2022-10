Contro l’influenza stagionale è questo il frutto da portare in tavola

L’autunno oltre al profumo di caldarroste e camini accesi, porta con sé anche i tradizionali malanni di stagione, come l’influenza, raffreddore e mal di gola. L’influenza stagionale si contrae per via aerea mediante il contatto con la saliva o le secrezioni respiratorie nell’aria da parte di soggetti già infetti. Può essere contratta anche toccando le superfici o oggetti contaminati e portando poi le mani alla bocca, agli occhi o al naso. I classici sintomi dell’influenza sono i brividi di freddo, tosse, raffreddore, febbre, mal di gola e dolori muscolari e articolari. È fondamentale pertanto adottare determinate norme igieniche, lavando spesso le mani, detergendole con gel disinfettanti ed evitare di condividere posate, bicchieri, borracce con persone influenzate. Nonché arieggiare gli ambienti chiusi. Per prevenire l’influenza è importante inoltre ciò che mangiamo per rafforzare il nostro sistema immunitario.

Contro l’influenza stagionale è questo il frutto da mettere nel carrello della spesa

Una dieta sana ed equilibrata aiuta infatti a fornire all’organismo tutti quei micro e macronutrienti di cui ha bisogno per vivere meglio. Grazie alla generosità di Madre Natura, si possono portare in tavola in ogni periodo dell’anno tantissimi prodotti ricchi di vitamine, sali minerali e fibre. Ad esempio le castagne potrebbero essere un buon rimedio per i disturbi gastrointestinali. Ma contro l’influenza stagionale è questo il frutto gustosissimo e dal colore brillante che non dovrà mancare sulle nostre tavole, ovvero il mandarino. Si tratta del frutto dell’albero appartenente alla famiglia delle Rutacee che rientra nel genere Citrus, reperibile nei nostri mercati da ottobre a marzo. Composto per circa l’81% d’acqua è ricco di fibra, sali minerali come il potassio e soprattutto di vitamine, in particolare la vitamina C. Grazie a quest’ultima, il consumo di mandarino nei periodi freddi rinforza il sistema immunitario e aiuta a tenere lontani i mali di stagione come l’influenza.

L’importanza della vitamina C

Oltre a contrastare raffreddore e influenza, la vitamina C ha una potente azione antiossidante e favorisce l’assorbimento intestinale del ferro. Inoltre favorisce la cicatrizzazione delle ferite e protegge i capillari. È importante assumerne circa 105 mg al giorno per gli uomini e circa 85 mg per le donne. Per mantenere integro il contenuto di vitamina C nei mandarini, qualora si prediliga la spremuta è bene sapere che dovrà essere consumata nell’immediato. Ciò in quanto è molto sensibile all’ossidazione, danneggiandosi facilmente a contatto con l’ossigeno e la luce. Pertanto sarà preferibile gustare il mandarino intero in modo da non perdere la vitamina C e mangiare anche la fibra contenuta nella parte bianca. In questo modo contrasteremo l’influenza e forniremo al nostro organismo tante preziose sostanze per stare bene e in forma.

