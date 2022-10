Al supermercato potremmo comprare un ortaggio antiossidante nemico del cancro

Per stare bene e contrastare i fattori di rischio di tante condizioni pericolose per la salute è fondamentale seguire un’alimentazione sana e variegata. Per fornire all’organismo tutti i micro e macronutrienti di cui ha bisogno per un’esistenza serena è fondamentale mettere nel carrello della spesa prodotti stagionali. Grazie alla generosità della natura in ogni stagione si possono reperire prodotti in grado di soddisfare il fabbisogno vitaminico e proteico di ognuno di noi. Al supermercato si compra questo ortaggio ricco di antiossidanti in grado di contrastare la proliferazione delle cellule tumorali. Si tratta dei cavoletti di Bruxelles che fanno parte della famiglia delle crucifere denominata anche delle Brassicacee. In particolare sono i germogli ascellari della pianta Brassica olerace di cui fanno parte tutte le varietà di cavoli.

Dalle incredibili proprietà nutrizionali

Questi ortaggi possono essere inseriti nei regimi dietetici di chi deve perdere peso in quanto ipocalorici e dall’elevato potere saziante. Si pensi che 100 g contengono appena 40 calorie e sono ricchi di fibra in grado di favorire la motilità intestinale. Inoltre una porzione fornisce il doppio del fabbisogno di vitamina K, che ha un ruolo fondamentale nella coagulazione del sangue e nella protezione delle ossa. Sono ricchi di vitamina B6, di folati e vitamina C nonché di sali minerali, in particolare il potassio. Mezzo piatto di cavoletti contiene circa 760 mg di potassio in grado di favorire la salute del cuore, dei muscoli e del sistema nervoso. Nonché di ridurre la pressione negli ipertesi. Sono anche un’ottima fonte di manganese e una porzione riesce a coprire circa un terzo del fabbisogno giornaliero.

Al supermercato potremmo comprare questo ortaggio amico della salute

I cavoletti di Bruxelles sono degli ottimi alleati della salute in quanto sono ricchissimi di antiossidanti. Fra di essi spiccano la vitamina C, importante per la sintesi di collagene, vitamina A e vitamina E, capaci di favorire la salute della pelle. Sono inoltre un’importante fonte di vitamina A e carotenoidi che aiutano a proteggere la pelle. Inoltre la sinigrina e ad altre molecole contenute sono un ottimo alleato contro il tumore e possono svolgere all’interno dell’organismo un’azione antibatterica e antivirale. Inoltre grazie ai glucosilonati, i cavoletti di Bruxelles favoriscono lo smaltimento nel fegato delle sostanze tossiche. Per favorire l’assunzione di queste molecole, dovrebbero essere consumati crudi ed essere ben masticati. Qualora si preferisca la cottura, per non perdere le proprietà nutritive, possono cuocersi per meno di 10 minuti a vapore o sbollentati in poca acqua.

Lettura consigliata

