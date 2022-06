Avere sempre a disposizione una scatola di bicarbonato di sodio in dispensa potrebbe rivelarsi molto utile. D’altronde, quest’ingrediente ha molte proprietà che tornano utili a chi ama pulire la casa usando i classici rimedi della nonna. Si usa anche nel giardino e nell’orto, siccome è in grado di contribuire alla prevenzione delle malattie fungine delle piante. Inoltre, purché sia ben conservato, il bicarbonato non deperisce e può essere utilizzato a più riprese anche a distanza di mesi.

È molto utile anche per scacciare l’insopportabile puzza di sudore della pelle. Se si ha un po’ di bicarbonato, non servirà più acquistare dei deodoranti. Grazie alla sua salinità, riuscirà a scacciare il cattivo odore in men che non si dica. Questa sua proprietà è certamente nota a chi utilizza quest’ingrediente per deodorare gli armadi e le scarpe. Tuttavia, a questo punto ci si potrà chiedere come usarlo come deodorante per il corpo.

Contro la puzza di sudore delle ascelle, ecco come usare il bicarbonato di sodio per preparare un deodorante proprio come le nostre nonne

La risposta è che esistono diversi modi per farlo. Il più semplice è applicare il bicarbonato puro sulle ascelle leggermente umide. In alternativa, e per avere sempre un deodorante liquido a portata di mano, si può optare per una soluzione con acqua distillata.

Basterà versare il bicarbonato al suo interno e mescolarlo per farlo sciogliere. Continuare fin quando quest’ultimo non smetterà di sciogliersi e rimarrà depositato sul fondo. Dunque, travasare la soluzione in uno contenitore dotato di spruzzino. In men che non si dica, ecco pronto un deodorante liquido fatto in casa.

Proprio come il bicarbonato puro, anche questa soluzione potrà essere spruzzata all’interno delle scarpe da ginnastica contro la puzza di sudore, inevitabile dopo una sessione di jogging o palestra, specialmente in estate.

